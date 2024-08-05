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Прибуття F-16 в Україну. Аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Прибуття F-16 в Україну. Аналіз ISW
ЗСУ необхідно спрямовувати зусилля на ураження ворожої ППО, щоб мати змогу використовувати літаки F-16
фото: скріншот відео Офісу президента

ЗСУ потребують набагато більшої кількості винищувачів F-16 для розширення та зміцнення системи протиповітряної оборони

Для використання F-16, які прибули в Україну, ЗСУ необхідно спрямовувати зусилля на ураження ворожої ППО в російському тилу і на окупованих територіях за допомогою західної далекобійної зброї. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

4 серпня Україна офіційно заявила, що отримала першу партію винищувачів F-16 американського виробництва. Втім, зазначається у звіті, отриманої кількості недостатньо.

«ISW продовжує оцінювати, що Україні знадобиться значна кількість літаків F-16, щоб розгорнути їх у масштабах, необхідних для успішної інтеграції винищувачів у ширшу систему протиповітряної оборони», – зазначають аналітики.

Також, на думку експертів ISW, Україні необхідно буде продовжувати зусилля, спрямовані на ураження російських засобів протиповітряної оборони в російському тилу і на окупованій території України за допомогою наданої Заходом зброї дальнього радіусу дії, щоб мати змогу використовувати літаки F-16.

До того ж, аналітики вказують на те, що так звані російські військові блогери відреагували на прибуття F-16, намагаючись применшити їхні потенційні наслідки на полі бою.

Кілька таких блогерів заявили, що західні та українські ЗМІ «роздувають» прибуття F-16, щоб відволікти увагу від невдач на полі бою, і багато російських блогерів відразу перейшли до обговорення того, як російські війська почнуть націлюватися на літаки і знищувати їх.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

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Теги: літак військові F-16

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