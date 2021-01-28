У Лівані протестувальники закидали поліцію бойовими гранатами

Громадяни вимагають скасування комендантської години

У Тріполі, на півночі Лівану, другу ніч поспіль тривають заворушення та масові протести з вимогою скасувати комендантську годину, введену владою як захід проти поширення коронавірусу.

Цю інформацію підтверджує МВС Лівану.

Також учасники протесту вимагають поліпшення умов життя.

Під час виступів маніфестанти закидали поліцію бойовими гранатами, дев'ять співробітників сил правопорядку отримали поранення.

Відомство особливо наголошує, що це були не пляшки із запальною сумішшю і не шумові гранати, а саме бойові, йдеться у Twitter МВС.

للتوضيح: ان القنابل التي أُطلقت على العناصر هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية او مولوتوف مما ادى الى اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة. pic.twitter.com/DmPYnJv5Nd — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 27, 2021

Кількість постраждалих під час заворушень у Лівані на цей момент зросла до 226 осіб. Більшості з них було надано медичну допомогу на місці, 35 доставлені в госпіталь.

«У ході операції з відновлення порядку затримано п'ятеро підбурювачів до насильницьких акцій, які закликали кидати в солдатів і патрульні машини каміння і пляшки із запальною сумішшю», – повідомляє влада. Поліція й армія застосували для розгону демонстрантів гумові кулі і сльозогінний газ.

Також учасники протесту проти продовження карантину через пандемію коронавірусу закидали будівлю мерії пляшками із запальною сумішшю.

Влада ухвалила рішення ввести армію в місто.

Заворушення тривають у Тріполі третій день. Протестувальники вимагають зняти обмеження, введені через пандемію коронавірусної інфекції. Ліванський Червоний Хрест повідомляв про десятки постраждалих у ході зіткнень.

Вища рада оборони продовжила чинний у Лівані надзвичайний санітарний стан до 8 лютого. Карантинний режим, який супроводжується комендантською годиною, звів до мінімуму економічну активність і спричинив за собою руйнування дрібних і середніх підприємств.

У підсумку обстановка в Тріполі, де рівень безробіття досяг 60%, загострилася до краю. Уряд приймає зараз заходи з надання екстреної допомоги сім'ям, які опинилися за межею бідності.