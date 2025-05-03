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Поліціянтка збила дитину, а батька правоохоронці відправили до ТЦК: нові подробиці скандалу в Одесі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Поліціянтка збила дитину, а батька правоохоронці відправили до ТЦК: нові подробиці скандалу в Одесі
Поліціянтка збила дитину на пішохідному переході
фото: Тетяна Коновалюк/Facebook

Одеський ТЦК прокоментував мобілізацію батька дитини, яку збила поліціянтка: він перебував у розшуку

У місті Татарбунари, що на Одещині, поліціянтка збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одещини та маму дівчинки Тетяну Коновалюк.

Так, Тетяна Коновалюк розповіла, що після ДТП чоловік прийшов до райвідділу поліції, щоб ознайомитись із перебігом справи. Однак після цього його відвезли до Територіального центру комплектування (ТЦК).

За словами Тетяни, до інциденту її чоловік не перебував у розшуку в ТЦК, але після ДТП отримав цей статус.

Тим часом, у Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували випадок з мобілізацією чоловіка, дитину якого раніше збила працівниця поліції. Там кажуть, що він перебував у розшуку. Про це йдеться у заяві ТЦК та СП.

Там розповіли, що 1 травня представники поліції доставили до відділу Білгород-Дністровського РТЦК громадянина, який перебував у розшуку через порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу.

Військові стверджують, що після уточнення військово-облікових даних чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії, однак під час цього він поскаржився на різке погіршення стану здоров’я, тому йому викликали медиків, а після огляду його госпіталізували.

В Одеському ОТЦК також наголосили: щодо чоловіка не застосовували «жодних заходів фізичного примусу чи інших дій, які могли б мати ознаки протиправності».

Військові вказують, що відправлення чоловіка до військкомату після того, як його дитина потрапила у ДТП, не пов’язані між собою, позаяк ТЦК «не уповноважені на процесуальне реагування чи слідчі дії у справах про ДТП».

Окрім цього, Одеський ОТЦК відреагував на інформацію про те, що чоловік начебто був багатодітним батьком. Там розповіли, що на момент складання протоколу він не надав ніяких документів, які би підтвердили його багатодітність, а одна з трьох дітей, мовляв, юридично перебуває під опікою іншого з батьків, тому про отримання відстрочки не може йтися.

«Служба в Збройних Силах України – це не форма покарання, а реалізація громадянського обов’язку, що є водночас проявом честі, відповідальності та солідарності з тими, хто щоденно захищає нашу державу», – резюмували в Одеському ОТЦК.

Щодо водійки склали адміністративні матеріали за ст. 124 та ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На час службового розслідування поліціянтку відсторонили від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, у Хмельницькому учасник бойових дій, інвалід ІІІ групи отримав 17 тис. грн штрафу за опір працівникові поліції. 

Раніше на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця у порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол. У суді військовослужбовець визнав та зобов’язався не порушувати правила зберігання зброї. Зазначив: придбає сейф та буде зберігати нагородну зброю у ньому.

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Теги: розслідування дитина батько Одеса ДТП ТЦК

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