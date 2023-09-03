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Потужний Тайфун в Тайвані: евакуйовано тисячі людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
Потужний Тайфун в Тайвані: евакуйовано тисячі людей
фото: Reuters

Прогнозується, що тайфун Хайкуй надійде на південний схід Тайваню в неділю, 3 вересня

Тайвань готується до потужного тайфуну Хайкуй. Практично 3000 осіб були евакуйовані, і внутрішні авіарейси були скасовані. Про це повідомляє Reuters.

Прогнозується, що тайфун Хайкуй надійде на південний схід Тайваню в неділю, 3 вересня. Уряд повідомив, що вже 2868 осіб були евакуйовані з населених пунктів. Округи та міста на сході та півдні оголосили цей день вихідним.

Влада активізувала військовий потенціал та забезпечила обладнання для ліквідації можливих наслідків повені, яку може спричинити негода. Дві головні внутрішні авіакомпанії Тайваню UNI Air і Mandarin Airlines скасували всі рейси. Також, було відмінено всі поромні перевезення до морських островів.

Раніше повідомлялося, що на Скандинавські країни обрушився сильний шторм «Ганс», який викликав сильний вітер, дощі та зсуви. Через негоду є серйозні руйнування та постраждалі. 

Екстрені служби Норвегії евакуювали сотні людей, оскільки у Північному регіоні вирує сильний шторм. Негода спричинила руйнування ліній електропередач та затоплення цілих сіл. Влада призупинила роботу громадського транспорту в деяких районах.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули і 18 вважаються зниклими безвісти в результаті проливних дощів, що обрушилися на провінцію Хебей на півночі Китаю.

Шторм Доксурі, який обрушився на материковий Китай, приніс найсильніші дощі за 140 років.

Влада евакуювала більше половини із 11.5 млн населення з півночі, оскільки ці районі мають високий ризик зсувів і повеней через дощі.

Теги: Китай Тайвань шторм вітер негода влада евакуація

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