У Китаї людям до 50 кг сьогодні заборонено виходити на вулицю (відео)

Сила вітру за останні два дні сягала 200 км/год

Сьогодні, 3 вересня, у китайській провінції Чжецзян загрожує потужний тайфун внаслідок тропічного шторму Хайкуй. Про це з посиланням на метеорологів повідомляє видання BBC. Сила вітру за останні кілька днів у цих регіонах сягала 200 км/год.

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Також відомо, що в Китаї ввели заборону виходити на вулицю людям вагою до 50 кг, адже стихія збиває місцевих жителів з ніг.

Сила вітру за останні два дні у цих регіонах сягала 200 км/год. Через негоду лише у Гонконгу відомо про щонайменше 75 людей, які отримали травми різного ступеню.

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ЗМІ також зазначають, що відомо про одного загиблого у Китаї, та ще одного на Філіппінах, куди теж дістався «Саола». Там евакуйовано сотні тисяч людей.

Крім того, внаслідок тайфуну у південній провінції Китаю Гуандун стався зсув ґрунту. Найсильніше негода лютує у Гонконгу та інших південних прибережних регіонах. Пошкоджено десятки будинків, закрито магазини та різні установи, зупинено весь транспорт.

Нагадаємо, місяць тому щонайменше 10 людей загинули і 18 вважаються зниклими безвісти в результаті проливних дощів, що обрушилися на провінцію Хебей на півночі Китаю.