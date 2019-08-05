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    У світі

    У Польщі затримали 20 росіян, які збиралися з’ясувати стосунки з футбольними хуліганами

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    У Польщі затримали 20 росіян, які збиралися з’ясувати стосунки з футбольними хуліганами

    Особи з Кавказу «хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у Кракові, що не сподобалося футбольним хуліганам» - поліція

    У польському місті Краків поліція затримала 20 громадян РФ, які вирішили з’ясувати стосунки з футбольними хуліганами. Про це повідомляє Польське Радіо.

    Зазначається, що бійка «за участі банди громадян з Росії, в основному за походженням чеченців, із краківськими футбольними хуліганами мала відбутися неподалік торгово-розважального центру».

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    За інформацією порталу Onet, футбольними хуліганами у Кракові називають псевдовболівальників клубу «Краковія».

    Як зазначає видання, особи з Кавказу «хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті, що не сподобалося футбольним хуліганам».

    Про заплановану зустріч дізналася поліція і затримала згаданих осіб на парковці перед ТЦ. У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.

    Як повідомлялося, білоруська митниця виявила в автомобілі росіянки найбільшу партію екстазі за 25 років.

     

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