У Польщі затримали 20 росіян, які збиралися з’ясувати стосунки з футбольними хуліганами
Особи з Кавказу «хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у Кракові, що не сподобалося футбольним хуліганам» - поліція
У польському місті Краків поліція затримала 20 громадян РФ, які вирішили з’ясувати стосунки з футбольними хуліганами. Про це повідомляє Польське Радіо.
Зазначається, що бійка «за участі банди громадян з Росії, в основному за походженням чеченців, із краківськими футбольними хуліганами мала відбутися неподалік торгово-розважального центру».
За інформацією порталу Onet, футбольними хуліганами у Кракові називають псевдовболівальників клубу «Краковія».
Як зазначає видання, особи з Кавказу «хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті, що не сподобалося футбольним хуліганам».
Про заплановану зустріч дізналася поліція і затримала згаданих осіб на парковці перед ТЦ. У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.
Як повідомлялося, білоруська митниця виявила в автомобілі росіянки найбільшу партію екстазі за 25 років.