У Польщі затримали 20 росіян, які збиралися з’ясувати стосунки з футбольними хуліганами



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Особи з Кавказу «хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у Кракові, що не сподобалося футбольним хуліганам» - поліція

У польському місті Краків поліція затримала 20 громадян РФ, які вирішили з’ясувати стосунки з футбольними хуліганами. Про це повідомляє Польське Радіо.

Зазначається, що бійка «за участі банди громадян з Росії, в основному за походженням чеченців, із краківськими футбольними хуліганами мала відбутися неподалік торгово-розважального центру».

За інформацією порталу Onet, футбольними хуліганами у Кракові називають псевдовболівальників клубу «Краковія».

Як зазначає видання, особи з Кавказу «хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті, що не сподобалося футбольним хуліганам».

Про заплановану зустріч дізналася поліція і затримала згаданих осіб на парковці перед ТЦ. У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.

Як повідомлялося, білоруська митниця виявила в автомобілі росіянки найбільшу партію екстазі за 25 років.