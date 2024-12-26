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Білоголовий орлан офіційно став національним птахом США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білоголовий орлан офіційно став національним птахом США
Білоголовий орлан є хижим птахом з родини яструбових
фото з відкритих джерел

На гербі США птах присутній вже майже 250 років

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає визнання білоголового орлана національним символом країни. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Напередодні Різдва Байден підписав закон, ухвалений Конгресом, який вносить зміни до Кодексу США, офіційно закріплюючи білоголового орлана як національного птаха країни.

Білоголовий орлан зображений на Великій печатці США (The Great Seal of the United States), яку використовують на офіційних документах з 1782 року, коли було затверджено її дизайн. На печатці зображено орлана, оливкову гілку, стріли, щит у вигляді прапора, девіз E Pluribus Unum (лат. З багатьох – єдине) та сузір'я зірок.

Того ж року Конгрес оголосив білоголового орлана національним символом, і його зображення можна побачити в багатьох місцях – на документах, президентському прапорі, військових емблемах і навіть на валюті США.

5 фото
На весь екран
Білоголовий орлан – хижий птах із родини яструбових. Він відомий своїм характерним виглядом: білою головою і хвостом, темно-коричневим тілом і крилами, а також яскраво-жовтим дзьобом і лапами. Довжина тіла варіюється від 70 до 100 сантиметрів, а розмах крил — від 180 до 230 сантиметрів. Білоголові орлани мешкають у Північній Америці, зокрема у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво та запевнив, що доручив, аби Пентагон нарощував поставки зброї в Україну.

Також Байден наголосив, що український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці. Він додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією.

До слова, президент США Джо Байден в останні тижні свого перебування на посаді розглядає можливість запровадження нових серйозних санкцій проти російського енергетичного сектору.

Теги: птахи США Джозеф Байден

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