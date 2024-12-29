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Азербайджан вимагає від РФ визнання провини та покарання винних у авіакатастрофі – Алієв

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Азербайджан вимагає від РФ визнання провини та покарання винних у авіакатастрофі – Алієв
«На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім нісенітниць», – сказав глава Азербайджану
фото з відкритих джерел

Алієв: Літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від Москви «визнання провини, покарання винних та виплати компенсацій». Про це повідомляють азербайджанський державний телеканал AzTV, ТАСС та «Інтерфакс».

Так, лідер Азербайджану зазначив, що хоч літак було збито не спеціально, але російські офіційні структури висунули версію про нібито вибух кисневого балона в салоні, а деякі особи досі її дотримуються. Він додав, що остаточна версія стане відома після розтину чорних ящиків, але «й початкові версії досить обґрунтовані та спираються на факти».

«А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку. Крім того, внаслідок вогню, відкритого із землі, сильно постраждала і хвостова частина літака», – сказав він.

Алієв додав, що визнати провину, своєчасно вибачитися перед Азербайджаном і донести це до громадськості – все це були заходи та кроки, які потрібно було вжити відразу.

«На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім нісенітниць», – сказав глава Азербайджану.

Як відомо, учора, 28 грудня, російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і попросив вибачення через авіатрощу літака над Актау. Про це повідомили у Кремлі. Зазначається, що телефонна розмова відбулася з ініціативи російської сторони. Однак Путін не сказав про те, що по борту могла вдарити російська ракета.

Путін та Алієв «детально» обговорили авіакатастрофу.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: путін літак Ільхам Алієв ракета диктатор відео аеродром російська ракета

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