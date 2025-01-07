Потужна снігова буря накрила США: є перші жертви

NBC: не менше чотирьох людей загинули через снігову бурю, що тривала у США

Щонайменше чотири людини стали жертвами потужно снігової бурі, яка накрила більшу частину Сполучених Штатів. Про це передає телеканал NBC.

«Перший зимовий шторм 2025 року був смертоносним і руйнівним: загинуло щонайменше четверо людей, були закриті дороги, тисячі людей у США залишилися без електрики та випав рекордний сніг», – зазначають журналісти.

За даними ЗМІ, трагічні інциденти сталися в Канзасі та Міссурі. Двоє людей загинули внаслідок ДТП через негоду. Водій не впорався з керуванням, і машина вилетіла з траси.

Останньою жертвою стала людина, яка померла від переохолодження. Через снігову бурю на території США скасували понад 2,2 тис. рейсів, констатували журналісти.

Раніше CNN повідомила, що на США насувається найсильніший за десятиліття зимовий шторм. Він принесе сильний снігопад, небезпечний лід, дощ та грози на територію довжиною 1300 миль, та зачепить 62 мільйони людей.

Ця потужна погодна система обрушиться щонайменше дванадцять штатів, поєднуючи сніг, лід і снігові бурі з поривами вітру до 64 км/год, що створить небезпечні умови для пересування та потенційні відключення електрики у великому регіоні.

«Для декого це може стати сильним снігопадом за останні десять років» , – попередив Центр прогнозування погоди NOAA.

Також режим надзвичайної ситуації ввели до кінця вівторка 7 січня на території Вашингтона у зв'язку з снігопадом, про що йшлося в опублікованому розпорядженні мера міста Мюріель Боузер. Власників автомобілів закликали прибрати свої транспортні засоби. Місцева адміністрація пообіцяла на час дії надзвичайної ситуації надати додаткові послуги та підтримку для захисту громадян від небезпечних для життя захворювань та травм.