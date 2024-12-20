Білий дім приховував погіршення здоров'я Байдена від початку президентства – WSJ

Помічники Байдена навмисне робили зустрічі короткими та контролювали доступ до президента, радники діяли як посередники, а публічні взаємодії очільника Білого дому стали більш запланованими

Білий дім навмисно приховував погіршення стану президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела в Демократичній партії. За їхніми даними, це відбувалося з першого дня його вступу на посаду.

Джерела розповіли, що співробітники адміністрації Байдена вносили корективи в щоденні плани президента, коли він виглядав стомленим або починав спотикатися. Крім того, всі його зустрічі призначалися на другу половину дня.

За даними джерел, зустрічі з міністрами та іншими чиновниками відбувалися рідко, були короткими й лише на конкретні теми. Білий дім найняв викладача з вокалу, щоб зміцнити слабкий голос Байдена.

Нагадаємо, іще влітку говорили про те, що у Білому домі протягом багатьох років приховували справжній стан президента США Джо Байдена. Про це розповіло джерело в адміністрації Для цього наймалися навіть спеціальні співробітники, проте американський лідер зробив ці зусилля марними, коли взяв участь у дебатах із колишнім держави Дональдом Трампом.

До слова президент Сполучених Штатів Джо Байден пройшов медичне обстеження після дебатів з ексглавою держави Дональдом Трампом, які багато хто вважає невдалими для американського лідера. Політик особисто розповів про це на закритій зустрічі із більш ніж 20 губернаторами-демократами. Як стверджує Байден, він почувається добре.