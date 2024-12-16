Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що візит американців спрямований на «зміцнення та розширення дружби»

Відносини Вашингтона з Пномпенем погіршувалися протягом багатьох років

Бойовий корабель військово-морських сил США USS Savannah прибув до камбоджійського порту Сіануквіль. Американське судно вперше за вісім років зайшло до Камбоджі, яка є ключовою країною-союзницею Китаю в Південно-Східній Азії. Про це повідомляє ABC News.

Корабель з екіпажем у понад сотню осіб сьогодні розпочав п'ятиденний візит, під час якого заплановані зустрічі з командуванням військово-морської бази «Реам» та спільні заходи з місцевими військовими моряками. «Чудово повернутися та відновити присутність США тут після восьми років», – зазначив командир USS Savannah.

Міноборони Камбоджі підкреслило, що візит сприятиме зміцненню двосторонніх зв'язків та військового співробітництва між державами. Прибуття корабля сталось невдовзі після візиту в країну міністра оборони США Ллойда Остіна.

Водночас США мають певні побоювання щодо модернізації військово-морської бази «Реам», яка здійснюється за фінансової підтримки Китаю. Вашингтон вважає, що Пекін може отримати ексклюзивний доступ до цієї стратегічно важливої бази поблизу Малаккської протоки.

ABC News наголошує, що попри заперечення Камбоджі щодо існування особливих домовленостей з Китаєм, у вересні стало відомо про плани передачі камбоджійському флоту двох китайських корветів Type 56 у 2025 році.

Нагадаємо, Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття.

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До слова, обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня.