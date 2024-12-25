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Toyota виділить $1 млн на інавгурацію Дональда Трампа

Ірина Бура
glavcom.ua
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Toyota виділить $1 млн на інавгурацію Дональда Трампа
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Серед інших жертводавців на інавгурацію Трампа – компанія Amazon Джеффа Безоса

Північноамериканська філія автомобільної компанії Toyota Motor виділить $1 млн на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

Також на інавгурацію республіканця по мільйону доларів виділять компанії Ford Motor та General Motors. Вони ж нададуть транспортні засоби для участі в урочистостях.

Серед інших жертводавців на інавгурацію Трампа – компанія Amazon Джеффа Безоса та материнська компанія Facebook Meta Марка Цукерберга.

За інформацією видання, Дональд Трамп планує запровадити мита на імпорт із Мексики та Канади. Що може суттєво вплинути на багато автомобільних компаній у Північній Америці, зокрема Toyota, яка виробляє свої популярні пікапи Toyota Tacoma в Мексиці.

Очікується, що адміністрація Трампа також розгляне питання скасування деяких рішень Джо Байдена, пов'язаних з електромобілями та екологічними стандартами викидів.

Нагадаємо, компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала $1 млн в інавгураційний фонд обраного президента США Дональда Трампа.

До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.

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Теги: Toyota Дональд Трамп інавгурація імпорт Facebook пікапи США Сенат США вибори у США

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