Країни ВООЗ ухвалили документ щодо боротьби з пандеміями

Члени Всесвітньої організації охорони здоров'я проголосували за глобальну угоду щодо боротьби із пандемією

Країни-учасниці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) більшістю голосів проголосували за ухвалення угоди про боротьбу з пандеміями на 78 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка проходить з 19 по 27 травня в Женеві.

Як передає «Главком» із посиланням на Reuters, на підтримку угоди проголосували 124 присутні на засіданні країн-учасниць, проти – 0. Так, 11 країн, включаючи Ізраїль, Іран, Італію, Польщу, Росію та Словаччину, утрималися. Для того, щоб угода була схвалена, була потрібна кваліфікована більшість із 83 голосів.

За інформацією Reuters, проєкт угоди буде офіційно ухвалено 20 травня на пленарному засіданні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Зазначається, що його набуття чинності може затягтися на два роки, доки не буде погоджено додаток щодо обміну патогенами, після чого держави мають ратифікувати угоду.

Угода про боротьбу з пандеміями спрямована на зміцнення глобальної співпраці у галузі профілактики, забезпечення готовності та реагування на майбутні пандемічні загрози. Згідно з проєктом угоди, країни-учасниці ВООЗ зобов'язуються створити систему із забезпечення доступу до патогенів та спільного використання пов'язаних з цим вигод та сприяти одна одній у питанні передачі знань та технологій для виробництва вакцин, тестів та інших медичних товарів, пов'язаних із пандемією. Крім того, угода включає започаткування координаційного фінансового механізму з надання допомоги країнам, що розвиваються, а також створення глобального ланцюга поставок та логістичної мережі.

Всесвітня асамблея охорони здоров'я – головний керівний орган ВООЗ, який складається зі 194 країн-учасниць організації. Щорічно, зазвичай у травні, делегати від усіх країн ВООЗ збираються для узгодження пріоритетів та політики організації.

Головною темою на порядку денному 78-ї сесії асамблеї охорони здоров'я стане голосування щодо угоди про боротьбу з пандеміями, роботу над якою було завершено у квітні після кількох років підготовки.

Раніше члени Всесвітньої організації охорони здоров'я досягли історичної угоди щодо того, які уроки варто винести після Covid-19 та як підготувати світ до майбутніх пандемій.

Нагадаємо, директор Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що скорочення фінансування від США залишило рахунки агентства ООН у мінусію Скорочення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з боку США призвело до того, що її рахунки опинилися в мінусі, тепер ВООЗ змушена згортати програми та звільняти персонал.