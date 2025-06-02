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Науковці виокремили продукти, які сповільнюють старість

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На тривалість життя значною мірою впливає раціон харчування
колаж: glavcom.ua

Секрет молодості? Дослідження показує, як дієта може «обернути» старіння клітин

Нове дослідження,  опубліковане в журналі «Aging US», виявило, що певні продукти харчування можуть допомогти уповільнити епігенетичне старіння – процес, що визначає біологічний вік клітин, незалежно від хронологічного віку людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням результати дослідження.

Автори дослідження, Джеймі Вільянуева та Раян Брдлі, дійшли висновку, що деякі рослинні продукти містять сполуки, які здатні зменшувати епігенетичний вік. Це підтверджує давно відомий факт про значний вплив раціону на тривалість життя. Наприклад, Середземноморська дієта, багата на овочі, фрукти, горіхи, оливкову олію та рибу, вже давно асоціюється з покращенням здоров'я серця, кровообігу та зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

У восьмитижневій програмі харчування, що стала основою дослідження, взяли участь чоловіки віком від 50 до 72 років. Їх раціон включав рослинну їжу, а також рекомендації щодо фізичних вправ, сну та управління стресом, які також впливають на загальне здоров'я.

Виявилося, що учасники, які вживали продукти з високим вмістом метиладаптогенів, мали нижчий епігенетичний вік. До цих продуктів належать:

  • Куркума
  • Розмарин
  • Часник
  • Ягоди
  • Зелений чай
  • Улун

Хоча автори визнають, що дослідження проводилося на невеликій вибірці, його результати підтверджують ефективність дієтичних стратегій у протидії старінню та подовженні тривалості життя. Необхідні подальші, масштабніші дослідження для остаточного підтвердження цих висновків на різноманітнішій популяції.

Куркума, золотисто-помаранчева спеція, широко використовується в азійській кухні та відома своїми протизапальними властивостями. Дослідження показали її користь у зменшенні запалення, покращенні стану очей, нормалізації метаболічного синдрому, полегшенні артриту, гіперліпідемії, тривожності, м'язового болю та захворювань нирок.

Розмарин, ароматна трава середземноморської кухні, також має цілющі властивості, покращуючи настрій, пам'ять, знімаючи біль та сприяючи очищенню шкіри.

Часник є одним із найпоширеніших підсилювачів смаку в кулінарії. Поряд із пікантним смаком, він має антибіотичні властивості, які можуть допомогти усунути інфекції, знизити рівень холестерину та сприяти здоров'ю серця, а також допомогти в контролі ваги.

Ягоди багаті на клітковину, вітамін С та антиоксиданти, що робить їх ідеальною закускою. За даними Healthline, деякі з найкорисніших ягід, які ви можете їсти, це чорниця, малина та ягоди годжі.

Зелений чай отримують з листя куща Camellia sinensis, і це один з найменш оброблених видів чаю. Дослідження показують, що він може позитивно впливати на здоров'я шкіри, допомагати у втраті ваги та знижувати ризик серцево-судинних захворювань.

Улун виготовляють з тієї ж рослини, що й зелений чай, – куща Camellia sinensis. Різниця полягає в способі його приготування. Він містить невелику кількість кальцію, магнію та калію, і відомий своїм позитивним впливом на когнітивні функції.

Нагадаємо, світ медицини зробив важливий крок у розумінні складного захворювання – діабету. Міжнародна діабетична федерація офіційно визнала діабет 5 типу окремою формою цієї хвороби. 

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Теги: здоров'я харчування

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