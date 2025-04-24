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Смерть Папи Римського: лікар розповів про останні хвилини життя понтифіка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Смерть Папи Римського: лікар розповів про останні хвилини життя понтифіка
Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років
фото з відкритих джерел

Спеціалізований медичний персонал нічого не міг зробити, щоб врятувати життя Папи Римського

Лікар римської лікарні Серхіо Альф'єрі повідомив, що Папа Римський Франциск помер раптово вранці 21 квітня через неочікуваний інсульт. За словами медика, понтифік не зазнав значних страждань. Про це інформує «Главком» з посиланням на Reuters.

Альф'єрі зауважив, що спеціалізований медичний персонал нічого не міг зробити, щоб врятувати життя Папи Римського.

Лікар розповів, що йому зателефонували близько 05:30 ранку у понеділок вранці, щоб швидко прибути до Ватикану. Він приїхав приблизно через 20 хвилин.

«Я увійшов до його кімнати, і він (Папа Римський, – «Главком») мав відкриті очі. Я виявив, що проблем з диханням немає. Потім я спробував назвати його на ім’я, але він не відповів. У той момент я зрозумів, що більше нічого робити. Він був у комі», – сказав лікар.

Альф’єрі зазначив, що деякі офіційні особи, які були присутні з Папою Римським, запропонували негайно відвезти його до лікарні. Однак медик вважає, що це було б марним: «Він би помер у дорозі. За допомогою комп’ютерної томографії ми мали б більш точний діагноз, але не більше того».

Зауважимо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, зараз тіло Франциска доступне для прощання у соборі Святого Петра до 26 квітня. Найближчими днями після цієї дати кардинали проведуть конклав у Сикстинській капелі з метою обрання нового глави Католицької церкви.

Дев’ятиденна жалоба за Папою Римським Франциском розпочнеться 26 квітня – у день його похорону й триватиме до 4 травня. Протягом цього періоду у базиліці Святого Петра щодня відбуватимуться молитовні служби.

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Теги: Папа Римський Ватикан смерть

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