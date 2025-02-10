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В Мексиці в автокатастрофі загинула 41 людина

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Мексиці в автокатастрофі загинула 41 людина
Згорівлий вщент автобус
фото: Reuters

Пошуково-рятувальні роботи ще тривають

Дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса на півдні Мексики забрала життя 41 людини, йдеться в заяві уряду штату Табаско, передає Reuters.

Автобус, який перевозив 48 людей, зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули 38 пасажирів і двоє водіїв. Водій вантажівки  внаслідок аварії також загинув.

Автобус повністю згорів після того, як його охопило полум’я після зіткнення, залишився лише металевий каркас транспорту.

«На даний момент підтверджено лише 18 черепів, але набагато більше бракує», – сказали джерела служби безпеки Табаско на умовах анонімності, додавши, що роботи з відновлення тривають.

Автобусний оператор Tours Acosta заявив, що «глибоко шкодує про те, що трапилося», у дописі на Facebook, додавши, що він працює з владою, щоб з’ясувати, що сталося, і чи автобус рухався з обмеженням швидкості.

До слова, у місті Потос автобус Панамериканського флоту зазнав аварії в регіоні Сердас (Болівія). Внаслідок аварії загинуло 19 людей. Ще дев'ятеро отримали поранення. 

Нагадаємо, що у Молдові 25 січня рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ – Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі.

За попередніми даними, водій транспортного засобу втратив контроль над керуванням, у результаті чого автобус з'їхав із дороги, пошкодив металеву огорожу та дорожній знак. 

Унаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка. Їх госпіталізували до Оргіївської районної лікарні для надання медичної допомоги. 

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Теги: Мексика аварія смерть ДТП

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