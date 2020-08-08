  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Білорусі достроково проголосувала майже третина виборців

    • Розсилка
    Загальне число виборців, які прийшли на дільниці, становить 6 834 081 громадян - У Білорусі достроково проголосувала майже третина виборців
    Загальне число виборців, які прийшли на дільниці, становить 6 834 081 громадян

    Основний день голосування відбудеться 9 серпня

    Центральна виборча комісія Білорусі оголосила, що за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах встигли проголосувати 32,24% виборців.

    За офіційними даними, загальне число виборців, які прийшли на дільниці, становить 6 834 081.

    Незалежні спостерігачі в Білорусі неодноразово повідомляли про порушення під час дострокового голосування. Співробітники виборчих комісій виганяли спостерігачів і журналістів з дільниць, а урни з бюлетенями залишаються на ніч без нагляду. Самих спостерігачів масово затримують.

    Основний день голосування відбудеться 9 серпня.

    Напередодні дня виборів з Білорусі депортували трьох кореспондентів телеканалу «Настоящее время», які висвітлювали передвиборчу кампанію, і закрили їм в’їзд до країни на 10 років. Влада також попередила популярне інтернет-видання TUT.BY за публікацію повідомлень, отриманих від незалежних спостерігачів.

    Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п’ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

    Як повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

    Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

    Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

    Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента

    На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

    Читайте також:
    Вибори у Білорусі: у мережу потрапив запис, як виборчу комісію з Мінська навчають «правильно» рахувати голоси
    Білорусь вибори Олександр Лукашенко влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ