У Білорусі достроково проголосувала майже третина виборців



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Загальне число виборців, які прийшли на дільниці, становить 6 834 081 громадян

Основний день голосування відбудеться 9 серпня

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила, що за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах встигли проголосувати 32,24% виборців.

За офіційними даними, загальне число виборців, які прийшли на дільниці, становить 6 834 081.

Незалежні спостерігачі в Білорусі неодноразово повідомляли про порушення під час дострокового голосування. Співробітники виборчих комісій виганяли спостерігачів і журналістів з дільниць, а урни з бюлетенями залишаються на ніч без нагляду. Самих спостерігачів масово затримують.

Основний день голосування відбудеться 9 серпня.

Напередодні дня виборів з Білорусі депортували трьох кореспондентів телеканалу «Настоящее время», які висвітлювали передвиборчу кампанію, і закрили їм в’їзд до країни на 10 років. Влада також попередила популярне інтернет-видання TUT.BY за публікацію повідомлень, отриманих від незалежних спостерігачів.

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п’ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

Як повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

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