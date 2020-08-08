У Білорусі достроково проголосувала майже третина виборців
Основний день голосування відбудеться 9 серпня
Центральна виборча комісія Білорусі оголосила, що за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах встигли проголосувати 32,24% виборців.
За офіційними даними, загальне число виборців, які прийшли на дільниці, становить 6 834 081.
Незалежні спостерігачі в Білорусі неодноразово повідомляли про порушення під час дострокового голосування. Співробітники виборчих комісій виганяли спостерігачів і журналістів з дільниць, а урни з бюлетенями залишаються на ніч без нагляду. Самих спостерігачів масово затримують.
Основний день голосування відбудеться 9 серпня.
Напередодні дня виборів з Білорусі депортували трьох кореспондентів телеканалу «Настоящее время», які висвітлювали передвиборчу кампанію, і закрили їм в’їзд до країни на 10 років. Влада також попередила популярне інтернет-видання TUT.BY за публікацію повідомлень, отриманих від незалежних спостерігачів.
Як повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».
Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.
Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.
Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.
На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.