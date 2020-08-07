У Мінську силовики масово затримують велосипедистів (відео)
Акція велосипедистів – за вільні вибори і проти чинного президента Олександра Лукашенка
Білоруські силовики масово затримують велосипедистів у Мінську. Це сталося після того, як вони організували групові поїздки по місту.
Про це повідомляє білоруське видання «Наша Ніва».
Зазначається, що акція велосипедистів – за вільні вибори і проти чинного президента Олександра Лукашенка.
«Після затримань біля кінотеатру «Октябрський» на місці події працюють дві бригади швидкої допомоги. Принаймні одна людина впала просто біля автозаводу», – пише ЗМІ.
Наразі офіційної інформації про кількість затриманих та постраждали немає.
Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в Білорусі.
У МЗС України вже відреагували на затримання журналістів у Мінську.
Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.
До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень.
Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.
Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».
Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.
Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.