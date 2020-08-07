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    У світі

    У Мінську силовики масово затримують велосипедистів (відео)

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    Наразі офіційної інформації про кількість затриманих та постраждали немає - У Мінську силовики масово затримують велосипедистів (відео)
    Наразі офіційної інформації про кількість затриманих та постраждали немає
    Фото: «Наша Ніва»

    Акція велосипедистів – за вільні вибори і проти чинного президента Олександра Лукашенка

    Білоруські силовики масово затримують велосипедистів у Мінську. Це сталося після того, як вони організували групові поїздки по місту.

    Про це повідомляє білоруське видання «Наша Ніва».

    Зазначається, що акція велосипедистів – за вільні вибори і проти чинного президента Олександра Лукашенка.

    «Після затримань біля кінотеатру «Октябрський» на місці події працюють дві бригади швидкої допомоги. Принаймні одна людина впала просто біля автозаводу», – пише ЗМІ.

    Наразі офіційної інформації про кількість затриманих та постраждали немає.

    Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в Білорусі.

    У МЗС України вже відреагували на затримання журналістів у Мінську.

    Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.

    До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень. 

    Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

    Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».

    Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.

    Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.

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