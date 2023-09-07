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У М’янмі журналіста ув’язнили на 20 років за репортажі про циклони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У М’янмі журналіста ув’язнили на 20 років за репортажі про циклони
Журналісту з М'янми висунули звинувачення за чотирма різними статтями, включаючи про стихійні лиха та закон про телекомунікації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сай Зав Тайке перебуває під арештом із травня, коли він писав про наслідки циклону Мокко

Фотокореспондента з М'янми, який працює для незалежного видання Myanmar Now, військова влада країни засудила до 20 років ув'язнення. Хунта М’янми розправляється з пресою відтоді, як захопила повний контроль у 2021 році. Про це пише видання Deutsche Welle.

Сай Зав Тайке перебуває під арештом із травня, коли він писав про наслідки циклону Мокко. Шторм забрав життя понад 140 людей у ​​прибережних районах М'янми та Бангладешу, багато з яких належали до переслідуваної меншини рохінджа та жили в таборах для біженців.

За якими саме обвинуваченнями засуджено журналіста, поки невідомо. Після його арешту в травні йому висунули звинувачення за чотирма різними статтями, включаючи про стихійні лиха та закон про телекомунікації.

«Його вирок є ще одним свідченням того, що свобода преси була повністю скасована під час правління військової хунти», – сказав головний редактор Myanmar Now Све Він у заяві.

Myanmar Now описує себе як незалежне інформаційне агентство, що працює підпільно, щоб уникнути репресій військової хунти.

Зазначимо, що Збройні сили М’янми захопили повний контроль під час державного перевороту проти уряду під керівництвом партії «Національна ліга за демократію» Аун Сан Су Чжі у 2021 році, і відтоді розправляються з громадянським суспільством.

Нагадаємо, що 22 липня ЗСУ ліквідували російського пропагандиста – військкора Ростислава Журавльова. 

Ростислав Журавльов був одним із провідних російських «воєнкорів», які супроводжували так звану «СВО» на окупованій території України. У липні 2022 року він отримав спеціальний приз російської премії «Золоте перо» за «сміливість при виконанні журналістського обов’язку». Ростислав Журавльов ще з 2014 року брав участь в агресії проти України.

Теги: М'янма журналіст в'язниця

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