Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову

Слідком РФ заявляє, що журналістка «висловила позицію про необхідність вбивства росіян за національною ознакою»

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук відому українську телеведучу Яніну Соколову. Раніше її внесли до реєстру «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Підстава для розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу», – йдеться у картці Соколової.

При цьому стаття, за якою її шукають, не вказується.

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У той же час Слідком РФ заявляє, що журналістка «висловила позицію про необхідність вбивства росіян за національною ознакою».

Зазначимо, раніше у Росії порушили кримінальну справу на українську журналістку Яніну Соколовську. Попри однакові імена і схожі прізвища журналістки мають різні політичні позиції. Так, наприклад, остання була частим гостем на російських пропагандистських шоу і працювала в українських бюро російських «Известий», «Комерсанта» та «РИА новости». Втім, від кримінальної справи це її не врятувало.

Нагадаємо, що раніше Росія оголосила в розшук Валерія Залужного.