Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову
Стаття, за якою шукають українську журналістку Соколову, не вказується
фото з відкритих джерел

Слідком РФ заявляє, що журналістка «висловила позицію про необхідність вбивства росіян за національною ознакою»

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук відому українську телеведучу Яніну Соколову. Раніше її внесли до реєстру «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу», – йдеться у картці Соколової.

При цьому стаття, за якою її шукають, не вказується.

У той же час Слідком РФ заявляє, що журналістка «висловила позицію про необхідність вбивства росіян за національною ознакою».

Зазначимо, раніше у Росії порушили кримінальну справу на українську журналістку Яніну Соколовську. Попри однакові імена і схожі прізвища журналістки мають різні політичні позиції. Так, наприклад, остання була частим гостем на російських пропагандистських шоу і працювала в українських бюро російських «Известий», «Комерсанта» та «РИА новости». Втім, від кримінальної справи це її не врятувало.

Нагадаємо, що раніше Росія оголосила в розшук Валерія Залужного.

Читайте також: Яніна Соколова: Зараз в Офісі президента – агонія
Теги: росія журналіст Яніна Соколова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штурмова авіація – один із факторів, який наблизить кінець війни
Умови нашої Перемоги
25 липня, 15:00
Комплекс Atacms здатний знищувати перш за все наземні цілі
Повітряні сили пояснили, як ракети Atacms вплинуть на хід війни
24 липня, 10:55
Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав рішуче засудити злочини, вчинені РФ проти культурної спадщини України
Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО із закликом позбавити РФ членства в організації
28 липня, 11:44
Чорноморська зернова ініціатива скоротила залучення Чорного моря до війни
Вихід РФ із зернової угоди: британська розвідка повідомила про нову небезпеку
26 липня, 09:23
Джон Кірбі
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
28 липня, 02:24
Із 55 країн Африки 38 не надіслали своїх лідерів на зустріч до Путіна
Британська розвідка пояснила, чому африканські лідери проігнорували конференцію Путіна
28 липня, 09:16
Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії
Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії
3 серпня, 20:36
Російську військово-морську базу атакували дрони
Міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ
4 серпня, 07:14
Народний депутат Олег Дунда стверджує, що більшість російських опозиціонерів переслідують власні цілі, коли виступають проти Путіна та війни
Як Україні використовувати російську опозицію? Соратник Зеленського запропонував оригінальний хід
2 серпня, 16:00

Соціум

Росія засудила уродженця України за «держзраду»
Росія засудила уродженця України за «держзраду»
Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову
Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
Біля берегів Італії перекинулись човни з мігрантами: десятки зниклих безвісти
Біля берегів Італії перекинулись човни з мігрантами: десятки зниклих безвісти
Військові США відреагували на судна Китаю та Росії поблизу Аляски
Військові США відреагували на судна Китаю та Росії поблизу Аляски
Завдано ракетних ударів по військових обʼєктах у Сирії (відео)
Завдано ракетних ударів по військових обʼєктах у Сирії (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
18K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
17K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
15K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
13K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
4312
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту