Трамп прибув до в’язниці і пройшов процедуру арешту
Політик пробув у камері 20 хвилин
Колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті (штат Джорджія), щоб здатися у справі про втручання у вибори. Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що Трамп пройшов формальну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин.
Там експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців, після чого відпустили під заставу.
Далі його кортеж попрямував до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.
За даними телеканалу, процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.
Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.
Нагадаємо, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.
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