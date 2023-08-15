Окупаційна влада Криму незаконно затримала 180 українців

Російська влада продовжує вчиняти злочини проти громадян України

Росія у Криму незаконно затримала 180 українців. Про це повідомили у представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

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За даними представництва, 117 із них – представники кримськотатарського народу. Із загальної кількості політв'язнів 24 – заарештовано, 138 – ув'язнено, 18 – без статусу.

«У провадженні так званих «судів» на території тимчасово окупованого Криму зафіксовано 448 випадків надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3. З них у 382 випадках було прийнято ухвалу про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, у 12 випадках розгляд матеріалів триває. У 37 випадках матеріали повернуті «органу, що їх склав», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, в Алушті затримано трьох аніматорів аквапарку, оскільки дівчата танцювали під українську пісню. За дискредитацію збройних сил РФ їх оштрафували на 15 тисяч рублів. За цією ж статтею штраф у розмірі 40 тис. рублів отримав Андрій Кондряков через татуювання у вигляді державного герба України.

Нагадаємо, російська окупаційна влада Криму використовує бази відпочинку на півострові для реабілітації та лікування військових армії РФ.

Також росіяни продовжують вивозити археологічні пам'ятки з музеїв окупованого Криму. Здебільшого це роблять під виглядом організації виставок чи реставрацій, які проводитимуть на території РФ.

До слова, після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону.