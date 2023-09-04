Скандал на Майдані. Гордон оприлюднив свою версію подій

Дмитро Гордон називає людей у військовій формі, що влаштували акцію, ряженими, які виконують завдання ФСБ

Журналіст, видавець та блогер Дмитро Гордон, який поскандалив із людьми у військовій формі через виставку «українських пропагандистів» називає їх ряженими, які виконують завдання ФСБ. Про це він повідомив у своєму Telegram.

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«Люди, які влаштували спектакль на Хрещатику, до військових не мають жодного стосунку. Це ряжені провокатори», – написав журналіст.

За його словами, вони не змогли показати Нацгвардії жодних посвідчень і дозволів на носіння військової форми.

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«Хто вони – зараз розбирається поліція», – додав Гордон.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон на Майдані поскандалив із людьми у військовій формі через виставку «українських пропагандистів».

Раніше на Хрещатику розмістили інсталяцію-пародію на російську акцію «Безсмертний полк». Тут розташували фігури відомих спікерів, котрі відзначилися неоднозначними висловлюваннями та підтримкою Росії. Зокрема, основними членами «ходи» на Хрещатику є ексрадник Офісу президент та блогер Олексій Арестович, журналіст Дмитро Гордон з портретом російського співака та пропагандиста Йосипа Кобзона, який помер у 2018 році, пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва з обличчям диктатора РФ Володимира Путіна та українська зрадниця Вікторія Кохановська з портретом представника Московської церкви в Україні.

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Гордон свою фігуру з Хрещатика забрав. Військового ж, який зробив йому зауваження, назвав «ФСБшною х...нею», послав на три літери та ще порадив зробити собі зуби.

До слова, відомий тележурналіст та блогер Дмитро Гордон пояснив, чому ніхто з його дітей не воює на фронті. За словами зіркового батька, всі його троє синів – Ростислав, Дмитро і Лев – живуть за кордоном.

Як писав «Главком», Гордон ошелешив сумою, яку витрачає на родину за кордоном та на себе в Києві.