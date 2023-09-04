Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скандал на Майдані. Гордон оприлюднив свою версію подій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скандал на Майдані. Гордон оприлюднив свою версію подій
фото: скріншот

Дмитро Гордон називає людей у військовій формі, що влаштували акцію, ряженими, які виконують завдання ФСБ

Журналіст, видавець та блогер Дмитро Гордон, який поскандалив  із людьми у військовій формі через виставку «українських пропагандистів» називає їх ряженими, які виконують завдання ФСБ. Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Люди, які влаштували спектакль на Хрещатику, до військових не мають жодного стосунку. Це ряжені провокатори», – написав журналіст.

За його словами, вони не змогли показати Нацгвардії жодних посвідчень і дозволів на носіння військової форми.

«Хто вони – зараз розбирається поліція», – додав Гордон.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон на Майдані поскандалив із людьми у військовій формі через виставку «українських пропагандистів».

Раніше на Хрещатику розмістили інсталяцію-пародію на російську акцію «Безсмертний полк». Тут розташували фігури відомих спікерів, котрі відзначилися неоднозначними висловлюваннями та підтримкою Росії. Зокрема, основними членами «ходи» на Хрещатику є ексрадник Офісу президент та блогер Олексій Арестович, журналіст Дмитро Гордон з портретом російського співака та пропагандиста Йосипа Кобзона, який помер у 2018 році, пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва з обличчям диктатора РФ Володимира Путіна та українська зрадниця Вікторія Кохановська з портретом представника Московської церкви в Україні.

Гордон свою фігуру з Хрещатика забрав. Військового ж, який зробив йому зауваження, назвав «ФСБшною х...нею», послав на три літери та ще порадив зробити собі зуби.

До слова, відомий тележурналіст та блогер Дмитро Гордон пояснив, чому ніхто з його дітей не воює на фронті. За словами зіркового батька, всі його троє синів – Ростислав, Дмитро і Лев – живуть за кордоном.

Як писав «Главком», Гордон ошелешив сумою, яку витрачає на родину за кордоном та на себе в Києві.

Теги: Дмитро Гордон Telegram поліція журналіст блогер спектакль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Я хочу, щоб коп, який виконує свою роботу і захищає суспільство сам відчував себе під захистом суспільства»
Не хочу жити в країні, де офіцер поліції почуває себе беззахисно перед бидлом
2 вересня, 07:40
Керівник ТЦК призначив на одну з посад свою близьку особу
Військком одного із районів Києва отримав протокол про корупцію
9 серпня, 16:54
Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину
Війська РФ вдарили по Херсонщині: є загиблі, серед них дитина
13 серпня, 12:36
Відмова України від територій для вступу в НАТО: Арахамія пояснив, як ці розмови грають на руку РФ
Відмова України від територій для вступу в НАТО: Арахамія пояснив, як ці розмови грають на руку РФ
15 серпня, 23:35
ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку на Бахмутському напрямку
ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку на Бахмутському напрямку
18 серпня, 23:02
Двоє сестер, які танцювали на могилах захисників
Стало відомо, ким був чоловік, на могилі якого танцювали доньки
25 серпня, 18:38
Правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку
Правоохоронці затримали блогера з Полтави, який плюнув у військового (фото)
30 серпня, 12:52
У Чорноморську чоловік взяв у заручники свою родину
У Чорноморську чоловік взяв у заручники свою родину
30 серпня, 14:49
У Курчатові після атаки безпілотника почалася пожежа
У Курській області дрон влучив у будівлю ФСБ
Вчора, 22:16

Події в Україні

Атака на Одещину, вибухи у Курській області: головне за ніч
Атака на Одещину, вибухи у Курській області: головне за ніч
Міноборони РФ заявило про знищення біля Криму «українського десанту»
Міноборони РФ заявило про знищення біля Криму «українського десанту»
Скандал на Майдані. Гордон оприлюднив свою версію подій
Скандал на Майдані. Гордон оприлюднив свою версію подій
Окупанти спрямували дрони-камікадзе ще на дві області
Окупанти спрямували дрони-камікадзе ще на дві області
Українські військові розширюють плацдарм в Запорізькій області – ISW
Українські військові розширюють плацдарм в Запорізькій області – ISW
«Вибори» на окупованих територіях: Центр нацспротиву повідомив, яку мету переслідує Кремль
«Вибори» на окупованих територіях: Центр нацспротиву повідомив, яку мету переслідує Кремль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
74K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
22K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
13K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
9382
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
7624
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту