У Московському патріархаті не залишилося сліду православ'я – архієпископ Гельсінський

Архієпископ Гельсінський переконаний, Росія дивиться на себе як на єдину силу добра у світі

За словами архієпископа, Московський патріархат переповнений сумішшю російського месіанізму, православного фашизму та етнофілетизму

Московський патріархат втратив залишки православ'я. Зокрема, тепер воно замінене сумішшю російського месіанізму, православного фашизму та етнофілетизму. Про це заявив архієпископ Гельсінський і всієї Фінляндії Лев, пише Orthodox Times.

«Православна сім'я церков в цей час переживає кризу і сильно розділена. Наша сучасна епоха породила новий тоталітарний міф та ідеологію під виглядом православ'я, яка насправді зовсім не представляє християнство. Кілька років тому я ще міг розпізнати деякі залишки православ'я в Московському патріархаті, але зараз вони замінені сумішшю російського месіанізму, православного фашизму та етнофілетизму», – наголосив він.

За словами священнослужителя, Росія дивиться на себе як на єдину силу добра у світі, що має завдання протистояти Заходу, який «впав у зло».

«Це, своєю чергою, є маніхейською єрессю, в якій світ поділяється на протилежності: світло і темрява, добро і зло і так далі», – зауважив архієпископ.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Як повідомлялося, понад 8 тис. церков УПЦ МП досі діють на території України. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість зменшилася лише на 685 громад.

До слова, у четвер, 2 травня, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Депутати вимагають пояснень, чому на сайті Верховної Ради не опубліковано до другого читання текст урядового законопроєкту №8371 щодо заборони Московської церкви.

Раніше представники українських громадських організацій та рухів закликали керівництво парламенту та правлячої більшості невідкладно ухвалити законопроєкт про заборону Російської православної церкви (РПЦ) і постанову про деколонізацію назв населених пунктів в Україні.