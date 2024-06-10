Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин

Фінляндія розпочала розслідування за фактом порушення Росією територіального простору

У понеділок, 10 червня, російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше з моменту вступу країни до НАТО минулого року. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин. Інцидент стався у східній частині Фінської затоки, при цьому літак заглибився на 2,5 км у фінську територію.

«Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення (повітряного простору) та негайно розпочали розслідування», – сказав міністр оборони Антті Хяккянен.

Востаннє подібна ситуація трапилася в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі влетіли у повітряний простір Фінляндії.

Фінляндія охороняє понад 1300 км кордону з РФ – ділянка, яка зараз становить близько половини східного флангу НАТО.

Нагадаємо, військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

До слова, Латвія зафіксувала порушення свого повітряного простору російським літаком.

Раніше повідомлялося, що британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.