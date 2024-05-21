Заборона Московської церкви та питання фортифікації: нардепи заблокували трибуну Ради
Народні депутати закликають негайно винести на голосування законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами
На сьогоднішньому засіданні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. Про це повідомляє пресслужба політсили.
Народні депутати закликають негайно винести на голосування законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.
Фракція наполягала на внесені цих питань в порядок денний на погоджувальній раді голів фракцій та комітетів. Однак ці пропозицій не були підтримані. Під час пленарного засідання «Європейсьа Солідарність» звернулася з вимогою оголосити перерву у засіданні, щоб внести ці проекти на розгляд. Голова парламенту Стефанчук перерву в засіданні оголосив, однак нараду голів фрацій з цього питання не скликав.
«Ми взяли перерву на вимогу двох фракцій. Ми ставимо наступні питання – пів року тому в першому читанні було проголосовано законопроект про заборону московських попів. Цю позицію відстоювали депутати різних фракцій, і ми не розуміємо, чому це питання не виноситься в другому читанні в порядок денний. ТСК – це інструмент опозиції і ситуація з фортифікаціями та дронами важка. Тому ми вважаємо, що тут треба об’єднатися і застосувати парламентський контроль, щоб розібратися хто в уряді відповідає за фортифікації, як відбуваються закупівлі дронів і як вони поставляються в підрозділи», – наголосила співголова фракції Ірина Геращенко.
Також депутати розмістили плакати біля президії з написами: «Московська церква вбиває», «Фортифікації – це захист», «Фортифікації – це захист Харкова, Сум, Запоріжжя і кожного воїна». Вони скандують: «Фортифікації. Дрони. Церква».
Марія Іонова закликала Голову Верховної Ради привести порядок денний парламенту у відповідність та не ховатися від народних депутатів: «Може, ви нормально проведете свою роботу хоч раз? Чому ви закриваєте двері перед народними депутатами? Ми вас просимо обговорити питання дронів та фортифікацій. Поїдьте під Харків та подивіться, яка ситуація на фронті».
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