Демонстрував статеві органи. На Закарпатті єпархія відсторонила священника УПЦ МП

Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим

Хустська єпархія Московської церкви заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Причиною цьому стало поширення відео у соцмережах, на якому він демонструє свої статеві органи. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим. Йдеться про священника Свято-Георгіївського «Кривського» чоловічого монастиря Віктора Шпільку», – написав він.

Після резонансу зі священником пресслужба Хустської єпархії УПЦ МП заявила, що відсторонила Віктора Шпільку від богослужінь, оприлюднивши указ митрополита Хустського і Виноградівського.

«Цим визначенням від 16 травня 2024 року, за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей, Ви забороняєтесь у священнослужінні», – зазначено в указі.

Хустська єпархія УПЦ МП заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці фото: Facebook/Хустська єпархія

Зокрема, Хустську єпархію УПЦ МП очолює росіянин Микола Петровцій, який у 2014 році отримав сан митрополита. У 2018 році його внесли до бази даних центру «Миротворець».

Нагадаємо, 63% опитаних українців вважають, що Московська церква в Україні повинна бути повністю забороненою. Натомість 20% виступають за встановлення державного контролю та нагляду.

Як повідомлялося, у Хмельницькому іподиякон УПЦ МП Ігор Слободян отримав покарання у вигляді пробаційного нагляду на один рік і шість місяців за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 2 статті 125 Кримінального кодексу).

До слова, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики завершив роботу над законопроєктом, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором. Ймовірно, парламент зможе його ухвалити вже у травні, або червні.