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Скільки церков перейшли до ПЦУ після початку повномасштабного вторгнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки церков перейшли до ПЦУ після початку повномасштабного вторгнення
Найбільше церков УПЦ МП на Донеччині, Дніпропетровщині та Вінниччині
фото з відкритих джерел

Пік переходів до Православної церкви України стався у 2023 році

Понад 8 тис. церков УПЦ МП досі діють на території України. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість зменшилася лише на 685 громад. Про це повідомляє «Опендатабот».

На початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату. З них лише 685 перейшли до Православної церкви України.

Як українські церкви переходять до ПЦУ
Як українські церкви переходять до ПЦУ
фото: «Опендатабот»

Зокрема, пік переходів стався у 2023 році – тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков. Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області – 164, а також Хмельницькій та Вінницькій – 155 та 75 відповідно.

Натомість досі 8 097 церков УПЦ МП в Україні пов'язані з Росією. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині – 683 громади. Далі серед списку антилідерів Дніпропетровська та Вінницька області – по 526 церков на кожну.

Де найбільше церков Московського патріархату
Де найбільше церков Московського патріархату
фото: «Опендатабот»

Попри велику кількість чинних церков УПЦ МП лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні. 

Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт «Релігійна організація не вказана приналежність до Московського патріархату» – усі з них у Чернівецькій області.

Зокрема, ще сім громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

До слова, у четвер, 2 травня, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Депутати вимагають пояснень, чому на сайті Верховної Ради не опубліковано до другого читання текст урядового законопроєкту №8371 щодо заборони Московської церкви.

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Теги: церква Московська церква в Україні Донеччина Дніпропетровщина Вінниччина ПЦУ

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