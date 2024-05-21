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Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
Митрополит Антоній очолив чин Великого освячення храму
фото: Відділ зовнішніх церковних зв'язків МП

У храмі були присутні посол РФ в Республіці Кіпр Зязіков та численні російськомовні жителі Кіпру

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський взяв участь в освяченні російського храму святителя Миколая Чудотворця в місті Лімасол на Кіпрі. Також були присутні голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Антоній та посол РФ в Республіці Кіпр Зязіков. 

Митрополит Антоній очолив чин Великого освячення храму, за яким молилися митрополит Лімассольський Афанасій та ієрарх Єрусалимського Патріархату, митрополит Вострський Тимофій, клір Кіпрської та Російської церков.

Митрополит Афанасій, давній прихильник Росії та РПЦ, проголосив подячну промову, в якій хвалив патріарха Кирила, та висловив упевненість у тому, що новозбудований храм об'єднуватиме вірян різних національностей у молитвах та обрядах і, тим самим, сприятиме зміцненню єдності православ'я.

На одній з фотографій, опублікованих на сайті Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату з'явився диякон Московської церкви Вадим Новинський.

Нагадаємо, підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима, опублікувавши світлину, на якій разом із ще одним священнослужителем тримає лампадку. 

Проте, судячи з фото, на бізнес-джеті православний олігарх прибув лише до аеропорту румунського міста Сучава, яке розташоване неподалік від кордону з Україною. До України ж сам Новинський не потикає носа. Він передав лампадку представникам Московського патріархату, які й доправили вогонь до України. Відстань від Сучави до кордону з Україною біля 40 кілометрів, а до Чернівців, приблизно, 80 кілометрів. У коментарях під дописом прихильники Московської церкви висловлювали очікування, що вогонь зовсім скоро прибуде саме до Чернівців.

Як повідомлялося, мережа переповнена критикою політика, який ллє крокодилячі сльози за росіянами, загиблими у теракті у Крокус-Сіті-холі, але не співчуває українцям, яких 10 років знищує Росія. Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився, що співчуває рідним загиблим у РФ та звинуватив українців у черствості до росіян. 

Раніше стало відомо, що підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський спільно з народним депутатом Артемом Дмитруком та ще рядом осіб ведуть кампанію з підтримки РПЦ в Україні та за її межами.

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Теги: РПЦ Вадим Новинський росія Митрополит Антоній

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