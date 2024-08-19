У Москві після рейду десятки мігрантів отримали повістки

У Росії регулярно проводятся рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти

Після масштабного рейду у Москві десяткам мігрантів вручили повістки до військкоматів. Про це пише видання «Медуза».

Зазначається, що військові слідчі провели у Москві рейд, за результатами якого десяткам мігрантів, які отримали російське громадянство, було вручено повістки до військкоматів для постановки на облік.

Російське МВС за участі представників інших відомств регулярно проводить рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти, які після отримання російського громадянства не встали на облік.

За результатами таких рейдів повідомлялось, що тих, хто прийшов за повісткою у військкомат, відправляли на військові службу й примушували підписати контракт.

Рейди та інші вжиті заходи – результат прийнятого Думою наприкінці липня закону, що зобов’язує іноземців одночасно з отриманням російського паспорта ставати на військовий облік.

Нагадаємо, 31 липня Держдума РФ затвердила законопроєкт, що передбачає позбавлення громадянства у разі неявки на військову службу. Співавтором законопроєкту став спікер Держдуми В'ячеслав Володін, що свідчить про підтримку цієї ініціативи Кремлем.

Раніше Британська розвідка повідомила, навіщо РФ вербує африканців до армії.