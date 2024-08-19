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У Москві після рейду десятки мігрантів отримали повістки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Москві після рейду десятки мігрантів отримали повістки
фото з відкритих джерел

У Росії регулярно проводятся рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти

Після масштабного рейду у Москві десяткам мігрантів вручили повістки до військкоматів. Про це пише видання «Медуза».

Зазначається, що військові слідчі провели у Москві рейд, за результатами якого десяткам мігрантів, які отримали російське громадянство, було вручено повістки до військкоматів для постановки на облік.

Російське МВС за участі представників інших відомств регулярно проводить рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти, які після отримання російського громадянства не встали на облік.

За результатами таких рейдів повідомлялось, що тих, хто прийшов за повісткою у військкомат, відправляли на військові службу й примушували підписати контракт.

Рейди та інші вжиті заходи – результат прийнятого Думою наприкінці липня закону, що зобов’язує іноземців одночасно з отриманням російського паспорта ставати на військовий облік. 

Нагадаємо, 31 липня Держдума РФ затвердила законопроєкт, що передбачає позбавлення громадянства у разі неявки на військову службу. Співавтором законопроєкту став спікер Держдуми В'ячеслав Володін, що свідчить про підтримку цієї ініціативи Кремлем.

Раніше Британська розвідка повідомила, навіщо РФ вербує африканців до армії.

Читайте також: «Пошук гарматного м'яса для фронту»: Кислиця повідомив, як РФ вербує іноземців на війну 
Теги: росія громадянство військові мігранти

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