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Raiffeisen Bank обмежив для росіян валютні перекази за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Raiffeisen Bank обмежив для росіян валютні перекази за кордон
З 2 вересня банк припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізичних осів
фото з відкритих джерел

За словами представника банку, перекази за кордон будуть доступні тільки в рублях, білоруських рублях і вірменських драмах

На початку осені Raiffeisen Bank припиняє проводити грошові перекази фізичних осіб в іноземній валюті. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням пресслужбу банку.

Так, Raiffeisen Bank з 2 вересня припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізосіб. Обмеження було запроваджено у зв'язку з рішенням материнської структури банку – австрійської групи RBI, припис якої, зі свого боку, видав Європейський центробанк.

За словами представника банку, перекази за кордон будуть доступні тільки в рублях, білоруських рублях і вірменських драмах. У банку окремо уточнили, що не проводитимуть перекази в жодних інших іноземних валютах, зокрема юанях.

«Нам шкода, якщо ця ситуація порушить ваші фінансові плани, але ми не можемо вплинути на це рішення», – заявили пресслужба банку.

Через вимоги Європейського центрального банку можуть закритися й інші продукти банку, а якщо керівництво не встигне виконати приписи регулятора, то кредитній організації в Росії загрожує повне припинення роботи.

Крайній термін для оформлення валютних переказів за кордон – 30 серпня, після цього часу банк перестане приймати заявки від клієнтів.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Як повідомлялося, Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

До слова, влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

Також австрійський Raiffeisen Bank International у листопаді минулого року заявив, що не збирається виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор банку Йоганн Штробль. За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

Раніше стало відомо, що громадяни РФ з 10 червня не зможуть робити платежі в доларах через російський підрозділ банку Raiffeisen Bank. Обмеження виникли через зміни вимог банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

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Теги: банк росія санкції валюта валютні операції

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