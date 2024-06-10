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Британська розвідка повідомила, навіщо РФ вербує африканців до армії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британська розвідка повідомила, навіщо РФ вербує африканців до армії
У травні Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні
фото з відкритих джерел

Окупанти пропонують африканцям щомісячну зарплату у розмірі $2,2 тис. та можливість отримати російський паспорт

Російська Федерація посилила вербування на війну проти України в африканських країнах, оскільки ресурс ув'язнених росіян уже вичерпано. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

У травні Головне управління розвідки України повідомило, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні. Зокрема ці зусилля з набору зосереджені на центральноафриканських країнах Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі $2 тис., щомісячну зарплату у розмірі $2,2 тис. та обіцянку отримати російський паспорт.

За даними британської розвідки, кампанія з вербування покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою, які є значними, та підтримати наступальну активність на кількох напрямках фронту. Оскільки обмежений пул вербування ув'язнених у Росії досяг кульмінації, Росія, ймовірно, розширює вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині Росії.

«Попередня мобілізація для війни не тільки була непопулярна всередині країни для президента Путіна та російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, таких як лікарі та ІТ-фахівці», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії у війні проти України, зокрема підсиливши наступ на Харківщині.

Зокрема, Росія намагається досягти будь-яких успіхів на Харківщині і кидає на цей напрямок усі доступні ресурси. Через проблеми з поповненням особового складу залучили і так званий африканський корпус, який сформували з найманців із досвідом бойових дій у країнах Африки. 

До слова, на тимчасово окупованих територіях України місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу. 

Як повідомлялося раніше, співробітник Російської академії наук відповідав за набір громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ

Теги: росія війна еміграція

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