Морпіхи зняли російський триколор у одному з сіл на Курщині

Боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор Російської Федерації

Воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти показали, як виконують завдання на території РФ

Українські воїни під час виконання бойових завдань зняли триколор РФ в одному з населених пунктів Курської області. Про це повідомляє 501-й окремий батальйон морської піхоти.

На опублікованому відео видно, як боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор Російської Федерації. Військові уточнили, що події відбуваються у селі Апанасівка Курської області.

Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань у Курській області рф.



Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в селі Апанасівка. pic.twitter.com/TGDX1cIlnk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2024

«Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань у Курській області РФ. Воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в селі Апанасівка», – ідеться у повідомленні батальйону.