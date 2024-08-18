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Морпіхи зняли російський триколор у одному з сіл на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Морпіхи зняли російський триколор у одному з сіл на Курщині
Боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор Російської Федерації
фото: скріншот із відео

Воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти показали, як виконують завдання на території РФ

Українські воїни під час виконання бойових завдань зняли триколор РФ в одному з населених пунктів Курської області. Про це повідомляє 501-й окремий батальйон морської піхоти.

На опублікованому відео видно, як боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор Російської Федерації. Військові уточнили, що події відбуваються у селі Апанасівка Курської області.

«Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань у Курській області РФ. Воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в селі Апанасівка», – ідеться у повідомленні батальйону.

Теги: прапор військові відео морська піхота Курщина

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