Bloomberg: кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ

Загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень

Деяких кубинців приваблює перспектива отримати російський паспорт

Громадяни Куби продовжують виїжджати до Росії, щоб приєднатися до війни проти України, попри спроби уряду в Гавані припинити вербування. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість тих, хто бере участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані важко встановити.

За даними джерела агентства, щедрі виплати, запропоновані російськими військовими, заманюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключенням електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, яка спричинила масову міграцію і вуличні протести.

Деяких кубинців також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав у січні указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.

Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцеві спостерігають завезення чергових найманців кремля. Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу.

Раніше повідомлялося, що влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні.