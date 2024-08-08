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У тимчасово окупованому Маріуполі встановили пам'ятник адміралу Ушакову (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У тимчасово окупованому Маріуполі встановили пам'ятник адміралу Ушакову (фото)
Окупанти продовжують русифікацію громадських просторів Маріуполя
фото: Маріупольська міська рада

Окупанти встановлюють погруддя Ушакова біля Нахімовського військового училища у Приморському парку

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі встановили пам'ятник російському адміралу Федору Ушакову. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Окупанти перетворюють Маріуполь на звалище пам’ятників російських діячів. На цей раз з Санкт-Петербурга привезли погруддя адмірала Федіра Ушакова», – йдеться у повідомленні.

Федір Ушаков – російський флотоводець, адмірал, святий Російської православної церкви. З 1769 року – в Донській (Азовській) флотилії, брав участь в російсько-турецькій війні 1768-1774 років. З 1775 року командував фрегатом. В 1780 році призначений командиром імператорської яхти, проте скоро відмовився від придворної кар'єри.

Міська рада зазначає, що окупанти встановлюють погруддя біля Нахімовського військового училища у Приморському парку.

«Таким чином, окупанти продовжують русифікацію громадських просторів міста. До цього загарбники встановили пам’ятник Олександру Нєвському. У різних районах встановлюють пам’ятні знаки «героям СВО», які вбивали мирних маріупольців. Але такою політикою вже незадоволені самі маріупольці», – наголошує Маріупольська міська рада.

Зауважується, що РФ вже демонтувала пам'ятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали.

Нагадаємо, що окупанти запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. 

Читайте також: У Маріуполі встановили пам’ятник окупанту (фото)
Теги: Маріуполь пам'ятник окупанти окупація росія Україна війна

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