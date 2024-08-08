У тимчасово окупованому Маріуполі встановили пам'ятник адміралу Ушакову (фото)
Окупанти встановлюють погруддя Ушакова біля Нахімовського військового училища у Приморському парку
У тимчасово окупованому Росією Маріуполі встановили пам'ятник російському адміралу Федору Ушакову. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
«Окупанти перетворюють Маріуполь на звалище пам’ятників російських діячів. На цей раз з Санкт-Петербурга привезли погруддя адмірала Федіра Ушакова», – йдеться у повідомленні.
Міська рада зазначає, що окупанти встановлюють погруддя біля Нахімовського військового училища у Приморському парку.
«Таким чином, окупанти продовжують русифікацію громадських просторів міста. До цього загарбники встановили пам’ятник Олександру Нєвському. У різних районах встановлюють пам’ятні знаки «героям СВО», які вбивали мирних маріупольців. Але такою політикою вже незадоволені самі маріупольці», – наголошує Маріупольська міська рада.
Зауважується, що РФ вже демонтувала пам'ятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали.
Нагадаємо, що окупанти запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне.
Коментарі — 0