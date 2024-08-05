Російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії

Незалежні російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії

31 липня Держдума РФ затвердила законопроєкт, що передбачає позбавлення громадянства у разі неявки на військову службу. Співавтором законопроєкту став спікер Держдуми В'ячеслав Володін, що свідчить про підтримку цієї ініціативи Кремлем. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими. Проте російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії. Новий закон надає ще одну форму правового примусу в цьому відношенні.

Цей закон також слід розглядати в контексті дедалі більших антимігрантських настроїв, що розпалюються деякими членами російського уряду, особливо щодо вихідців із Центральної Азії.

«Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, імовірно, як частина спроби створити додаткові джерела легітимності уряду перед обличчям великих втрат і зниження рівня життя», – йдеться в повідомленні.



У червні, після загибелі двох індійців у російській армії, Нью-Делі зажадав від Кремля повернути завербованих громадян. За інформацією Reuters, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Москви наполягав на якнайшвидшому звільненні індійців із російської армії.

Раніше Британська розвідка повідомила, навіщо РФ вербує африканців до армії.