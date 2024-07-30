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РФ використовує заборонену зброю, яку застосовувала ще в Донецькому аеропорту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ використовує заборонену зброю, яку застосовувала ще в Донецькому аеропорту
Аерозольні гранати К-51 заборонені Женевською конвенцією
фото: Держприкордонслужба

У районі Глибокого росіяни почали застосовувати мисливську зброю, якою вони намагаються збивати українські FPV-дрони

На Харківщині російські військові відновили використання аерозольних гранат К-51, заборонених Женевською конвенцією. Про це заявив речник Оперативно-тактичного угрупування військ «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, в районі населеного пункту Глибоке росіяни почали застосовувати мисливську зброю, якою вони намагаються збивати українські FPV-дрони.

«Ще один ганебний факт про окупантів – вони почали вкотре застосовувати аерозольні гранати К-51. Хочу нагадати, що ці гранати – неконвенційна зброя, вони заборонені Женевською конвенцією», – розповів Саранцев.

Він додав, що це не перший випадок застосування таких гранат ворогом. Росіяни застосовували їх давно, зокрема в Донецькому аеропорту.

«Усього було зафіксовано понад 460 випадків застосування цього боєприпасу росіянами за всю 10-річну війну», – заявив речник.

Нагадаємо, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити. 

До слова, Росія розпочала свій наступ на Харківську область на місяць раніше, аніж планувала. Через це інші підрозділи російських військ, які повинні були паралельно наступати на Донбасі, не були підготованими належним чином.

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Теги: Харківщина росіяни військові зброя

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