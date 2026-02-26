Смертельна пожежа на курорті: уряд Швейцарії виплатить компенсації постраждалим

Окремо створено фонд допомоги на 10 млн франків

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення виплатити по 50 тис. швейцарських франків (близько 56 тис. доларів) тяжко постраждалим та родинам загиблих унаслідок пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Виплати мають стати одноразовою «допомогою солідарності» та швидкою фінансовою підтримкою для постраждалих. Загалом уряд планує виділити 7,8 млн франків для 156 осіб, яких визнали найбільш постраждалими.

Окремо створено фонд допомоги на 10 млн франків. Також влада планує організувати переговори між жертвами, страховими компаніями та державою для позасудового врегулювання компенсацій.

Нагадаємо, прокуратура Швейцарії відкрила кримінальне провадження проти посадовців муніципалітету Кран-Монтана у справі про смертельну пожежу в барі під час святкування Нового року

До слова, власника швейцарського бару, де під час новорічної вечірки сталася смертельна пожежа, звільнили з-під варти під заставу.

Зауважимо, інцидент відбувся о 01:30 за місцевим часом, це близько 02:30 за київським, коли люди святкували Новий рік. У згаданому барі Le Constellation на момент вибуху перебувало понад 100 людей.

У поліції прокоментували інцидент. Там спростували чутки про те, що інцидент міг бути наслідком терористичного акту. Іноземні видання повідомляють, що причиною вибуху стала піротехніка, яку використали у самому закладі.