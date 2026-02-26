Російські чиновники погодили блокування Telegram: відома дата

Месенджер може залишитися доступним лише для російських військових

Російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня, залишивши його роботу лише для військових підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами двох співрозмовників, близьких до Кремля, рішення про блокування месенджера вже є остаточним. Як зазначається у матеріалі, серед причин називають зростання випадків вербування людей, зокрема неповнолітніх, для протиправної діяльності через Telegram.

Раніше міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв заявляв, що влада поки не планує обмежувати роботу месенджера на фронті, оскільки російські військові активно використовують його для координації дій. Водночас він припускав, що з часом військовослужбовці можуть перейти на інші платформи.

Нагадаємо, що Російська Федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності. Журналісти зазначають, що месенджер під час російсько-української війни став «головним інструментом» спецслужб країн НАТО і України.

Раніше, російський регулятор детально роз’яснив характер своїх претензій до месенджера Telegram, що фактично підтверджує підготовку до його повного блокування на території РФ.