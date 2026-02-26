Головна Світ Соціум
Лувр отримав нового директора

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лувр отримав нового директора
62-річний Лерібо раніше керував Музеєм д’Орсе та Музеєм Оранжері, а також працював у Луврі на керівних посадах
фото: АР

Пріоритетом нового директора стане посилення безпеки будівлі та колекцій

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового керівника Лувру – ним став Крістоф Лерібо, який до цього очолював Версальський палац. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Лерібо змінить Лоранс де Кару, яка подала у відставку після гучного пограбування в жовтні.

Міністерство культури Франції заявило, що пріоритетом нового директора стане посилення безпеки будівлі та колекцій, а також «відновлення клімату довіри» в колективі. Останніми місяцями музей також потерпав від страйків працівників, проблем із модернізацією інфраструктури та критики з боку аудиторів.

62-річний Лерібо раніше керував Музеєм д’Орсе та Музеєм Оранжері, а також працював у Луврі на керівних посадах. Перед ним стоїть завдання стабілізувати роботу найвідвідуванішого музею світу та провести масштабні зміни у сфері безпеки й управління.

Раніше Макрон прийняв відставку директорки Лоранс де Кари після гучного пограбування музею та серії управлінських проблем у Луврі. 

Варто зазначити, що одразу після пограбування музею директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року з Лувру викрали коштовності орієнтовною вартістю близько 102 млн доларів. Злочин сколихнув Францію та міжнародну музейну спільноту, адже йдеться про найбільш відвідуваний музей світу. Викрадені цінності досі вважаються зниклими.

Після інциденту французька поліція повідомляла про затримання підозрюваних у справі, однак частину викрадених предметів повернути не вдалося. Розслідування триває.

Скандал оголив проблеми із системою безпеки музею. Державна аудиторська служба розкритикувала керівництво за недостатні витрати на охорону та обслуговування інфраструктури. Водночас Лувр активно інвестував у придбання нових мистецьких творів.

