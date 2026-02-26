Руйнування на хімзаводі «Дорогобуж» у Смоленській області: супутникові фото

У 2024 році уражений виробничий майданчик забезпечив близько 10% усього виробництва аміачної селітри в Росії

Супутникові знімки підтверджують значні руйнування на хімічному підприємстві в Дорогобужі Смоленської області, завдані у ніч на 25 лютого. На оприлюднених OSINT-аналітиками «КіберБорошно» кадрах зафіксовано наслідки ударів дронів FP-1, передає «Главком».

У результаті атаки дронів ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив відбувся ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції.

Також у зоні вибуху опинилися установки з виробництва аміачної селітри. Через потужну вибухову хвилю було повністю зруйновано одну з естакад і пошкоджено частину сусідніх виробничих установок у радіусі кількох сотень метрів. Уламки, що розлетілися внаслідок вибуху, були помітні на значній території.

У 2024 році уражений виробничий майданчик забезпечив близько 10% усього виробництва аміачної селітри в Росії.

Нагадаємо, у ніч на 25 лютого територія Смоленської області РФ опинилася під ударом безпілотників. Ціллю атаки став завод азотних добрив ПАТ «Дорогобуж», який є одним із найбільших хімічних підприємств агресора.