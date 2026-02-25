У Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Портнова

Андрія Портнова було застрелено в Мадриді 21 травня 2025 року

«Розслідування триває для повного з'ясування обставин справи»

Поліція затримала в Німеччині ймовірного вбивцю колишнього радника Януковича, юриста Андрія Портнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанську Нацполіцію.

«Завдяки розслідуванню, проведеному співробітниками Національної поліції, в місті Хайнсберг (Німеччина) було затримано підозрюваного у вбивстві громадянина України А. П., яке сталося 21 травня 2025 року біля входу до школи в мадридському місті Посуело-де-Аларкон», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, затриманий є особою, яка здійснила постріли біля входу до навчального закладу. Судові дії здійснюються Судом першої інстанції № 1 Посуело-де-Аларкон у рамках попереднього розслідування, яке оголошено секретним.

«Видано європейський ордер на арешт та європейський ордер на обшук для проведення обшуку в помешканні затриманого. Розслідування триває для повного з'ясування обставин справи», – додають поліцейські.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова 21 травня 2025 року біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.