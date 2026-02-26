Головна Світ Соціум
Польща ускладнює процедуру отримання «Карти поляка»: що змінилося

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Варшаві пояснюють, що «Карта поляка» має бути інструментом підтримки саме польської діаспори, а не «квитком» до ЄС
Міністерство закордонних справ Польщі підготувало зміни до закону про «Карту поляка». Влада пропонує посилити вимоги, скоротити пільги та запровадити нові обмеження для заявників. 

Польська влада готує масштабну реформу законодавства, яка суттєво обмежить коло претендентів на отримання «Карти поляка». Нові правила мають на меті закрити лазівки для фіктивного підтвердження походження та посилити перевірку лояльності заявників. Про це повідомляють польські медіа з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, інформує «Главком».

Згідно з документом, мета – зробити процедури більш суворими для кращого захисту безпеки та інтересів Польщі. Крім того, влада переглядає список прав і виплат, які отримують власники «Карти поляка». Деякі з них змінять або взагалі скасують.

Одне з головних нововведень – скасування можливості отримувати «Карту поляка» на підставі довідки від польської організації про те, що заявник три роки брав участь у діяльності на користь польської культури або на користь польської нацменшини. За версією МЗС, ці довідки багато років викликають суперечки, тому «сумнівний» механізм хочуть прибрати.

Також зникне можливість видавати «Карту поляка» «за особливі заслуги перед Польщею», якщо у людини немає документів про польське походження. У законі прямо пропишуть і те, що люди, які колись відмовилися від польського громадянства, не зможуть претендувати на «Карту поляка»

Змінюється і фінансова допомога. Зараз допомогу виплачують протягом перших дев’яти місяців перебування в Польщі. Нинішній уряд пропонує виплачувати її один раз – вже після отримання посвідки на постійне місце проживання.

Ще одна новація – платний збір за розгляд заяви на видачу «Карти поляка» , продовження її терміну або заміну документа. Офіційно – через великі обсяги роботи. Обіцяють, що розмір збору буде порівнянним з іншими подібними платежами.

Уряд планує ухвалити нові правила ще в першій половині поточного року.

Нагадаємо, польські прикордонники заявили про виявлення підземних тунелів під кордоном із Білоруссю, через які, за їхніми словами, Росія та білоруська влада переправляли мігрантів до Європейського Союзу. Один із найбільших тунелів виявили поблизу села Наревка на сході Польщі в середині грудня. За інформацією польських служб, ним скористалися близько 180 мігрантів, переважно з Афганістану та Пакистану.

Більшість із них затримали після виходу на польську територію. За даними Варшави, тунель мав висоту близько 1,5 метра, його вхід із білоруського боку був прихований у лісі, а конструкція була укріплена бетонними стійками, щоб запобігти обваленню.

Читайте також

Пьотр Лукасевич наголосив, що Варшава не ставить підтримку України в залежність від поступок в історичних питаннях
Як тема Волині впливає на підтримку України Польщею? Дипломат дав відповідь
24 лютого, 21:15
Польща виходить з Оттавської конвенції: причина
Польща виходить з Оттавської конвенції: причина
16 лютого, 09:29
Свято символізує проводи зими та зустріч весни
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
15 лютого, 22:45
Тенденція до зменшення чисельності населення в Україні триває з 1993 року
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
15 лютого, 18:15
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, чому Варшава поки не планує входити до Ради миру
Польща поки не планує приєднуватися до Ради Миру Трампа – Туск
11 лютого, 15:52
Полярниця розповіла про роботу на станції «Академік Вернадський» під час війни
«Людина, якій страшно, не поїде в Антарктику». Нова очільниця української експедиції – про роботу на краю світу
7 лютого, 20:30
Аеропорти в Жешуві та Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
7 лютого, 09:38
Реєстрація компанії в Польщі: нові можливості для українського бізнесу в ЄС
Реєстрація компанії в Польщі: нові можливості для українського бізнесу в ЄС
29 сiчня, 10:33
Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу
Забезпечення стабільного теплопостачання: Шмигаль повідомив гарні новини
27 сiчня, 16:23

Соціум

Польща ускладнює процедуру отримання «Карти поляка»: що змінилося
Польща ускладнює процедуру отримання «Карти поляка»: що змінилося
Лувр отримав нового директора
Лувр отримав нового директора
Смертельна пожежа на курорті: уряд Швейцарії виплатить компенсації постраждалим
Смертельна пожежа на курорті: уряд Швейцарії виплатить компенсації постраждалим
У Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Портнова (відео)
У Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Портнова (відео)
Норвегія повідомила про зростання потоку чоловіків з України
Норвегія повідомила про зростання потоку чоловіків з України
Польська поліція викрила схему контрабанди стратегічних товарів до РФ
Польська поліція викрила схему контрабанди стратегічних товарів до РФ

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
