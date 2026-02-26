Польща ускладнює процедуру отримання «Карти поляка»: що змінилося

У Варшаві пояснюють, що «Карта поляка» має бути інструментом підтримки саме польської діаспори, а не «квитком» до ЄС

Міністерство закордонних справ Польщі підготувало зміни до закону про «Карту поляка». Влада пропонує посилити вимоги, скоротити пільги та запровадити нові обмеження для заявників.

Польська влада готує масштабну реформу законодавства, яка суттєво обмежить коло претендентів на отримання «Карти поляка». Нові правила мають на меті закрити лазівки для фіктивного підтвердження походження та посилити перевірку лояльності заявників. Про це повідомляють польські медіа з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, інформує «Главком».

Згідно з документом, мета – зробити процедури більш суворими для кращого захисту безпеки та інтересів Польщі. Крім того, влада переглядає список прав і виплат, які отримують власники «Карти поляка». Деякі з них змінять або взагалі скасують.

Одне з головних нововведень – скасування можливості отримувати «Карту поляка» на підставі довідки від польської організації про те, що заявник три роки брав участь у діяльності на користь польської культури або на користь польської нацменшини. За версією МЗС, ці довідки багато років викликають суперечки, тому «сумнівний» механізм хочуть прибрати.

Також зникне можливість видавати «Карту поляка» «за особливі заслуги перед Польщею», якщо у людини немає документів про польське походження. У законі прямо пропишуть і те, що люди, які колись відмовилися від польського громадянства, не зможуть претендувати на «Карту поляка»

Змінюється і фінансова допомога. Зараз допомогу виплачують протягом перших дев’яти місяців перебування в Польщі. Нинішній уряд пропонує виплачувати її один раз – вже після отримання посвідки на постійне місце проживання.

Ще одна новація – платний збір за розгляд заяви на видачу «Карти поляка» , продовження її терміну або заміну документа. Офіційно – через великі обсяги роботи. Обіцяють, що розмір збору буде порівнянним з іншими подібними платежами.

Уряд планує ухвалити нові правила ще в першій половині поточного року.

