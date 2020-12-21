Європа відправляє Британію на карантин через появу коронавіруса-мутанта: всі подробиці

З огляду на мутацію коронавірусу Велика Британія вже посилила карантинні обмеження

За останню добу у Великій Британії зареєстрували майже 36 тисяч хворих на коронавірус. Це антирекорд

Все більше країн припиняють залізничне і авіаційне сполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу VUI-202012/01. Наразі увесь світ уважно спостерігає за цією країною, адже боїться нових спалахів небезпечного захворювання.

Із чого все почалося

14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий варіант коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням Covid-19 в південно-східній частині Англії.

На екстреній прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу заразніший на 70%. Проте науковці ВООЗ не вважають її більш небезпечною, ніж попередні штами.

А ось фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії доктор Сьюзан Гопкінс розповіла, що новий штам Covid-19 був виявлений на південному сході Англії ще у вересні.

З огляду на мутацію коронавірусу Велика Британія вже посилила карантинні обмеження. Зокрема, в Лондоні та в деяких районах Англії, які тепер відносяться до четвертого – найбільш жорсткого карантинного рівня – будуть зачинені розважальні заклади, перукарні та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності

Також людям заборонено зустрічатися з кимось, з ким вони не живуть разом. В іншій частині країни, де діють м’якіші карантинні правила зустрічі з друзями та родичами будуть дозволені лише на один день.

Згодом Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади. Хенкок припустив, що посилені заходи можуть тривати протягом декількох місяців, до тих пір, поки не буде впроваджена вакцина.

Водночас міністр назвав «абсолютно безвідповідальною поведінкою» стовпотворіння людей на вокзалах, яке відбулося через те, що жителі Лондона намагалися виїхати з міста до вступу в силу нового локдауну.

Хенкок підкреслив, що контроль нового штаму Covid-19 «зараз важливіший, ніж будь-коли», що люди повинні дотримуватися правил і скорочувати соціальні контакти, «бо це смертельно серйозно».

Країни відмежовуються від Великої Британії

За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу. Країни дуже швидко почали закриватися від Великої Британії.

Зокрема Канада з понеділка припинила всі польоти з Великої Британії щонайменше на 72 години. Пасажирів, які прибули до Канади з Великої Британії, мають повторно оглянути та застосувати до них посилені заходи карантину.

Нідерланди заборонили всі пасажирські рейси з Великої Британії щонайменше до 1 січня. Також заборонені пасажирські пороми.

Франція на 48 годин зупинила будь-яке сполучення з Великою Британією, зокрема і через Євротунель, обмеження також стосується вантажних автомобілів. Ірландія теж щонайменше на 48 годин зупиняє авіасполучення з Британією. Паромні вантажні перевезення будуть продовжуватися.

Німеччина та Бельгія забороняють лише пасажирські авіарейси з Великої Британії. Як пише CNN, рейси туди і назад заборонили Аргентина, Чилі та Колумбія.

Італія припиняє польоти до Великої Британії та назад до 6 січня, а також заборонить в'їзд тим, хто був у країні упродовж останніх двох тижнів. Португалія дозволяє лише своїм громадянам прибувати з Британії, вони також повинні мати негативний результат тесту на коронавірус.

Естонія зупинила авіасполучення з Великою Британією до кінця року, а Болгарія — до 31 січня. Чехія запроваджує 10-денний карантин для усіх, хто приїхав із Великої Британії.

Саудівська Аравія на один тиждень припинила всі міжнародні рейси, Туреччина заборонила польоти з Великої Британії, Південної Африки, Нідерландів та Данії. Ізраїль заборонив рейси з Великої Британії, Данії та Південної Африки, а також заборонив приїжджати громадянам цих країн.

Про обмеження сполучення з Великою Британією також заявляли Іран, Хорватія, Марокко, Австрія, Кувейт.

ЄС збирається на термінову нараду

У понеділок, 21 грудня, відбудеться термінове засідання країн-членів Євросоюзу через поширення нового штаму коронавірусу. Його ініціювала Німеччина.

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії теж 21 грудня скликає термінове засідання, на засіданні головуватиме прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Уряд розгляне питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення зі Сполученим Королівством.

За останню добу у Великій Британії зареєстрували рекордну кількість випадків зараження Covid-19 з початку пандемії – майже 36 тисяч хворих на коронавірус. За 24 години у країні зафіксували 326 летальних випадків від наслідків Covid-19. Всього число випадків інфікування у Великій Британії перевищило два мільйони.

Зазначимо, що 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.