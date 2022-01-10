У Нігерії з полону бойовиків визволили 30 школярів

Раніше групами виходили на волю десятки школярів

Дітей викрали пів року тому

На північному сході Нігерії визволили 30 учнів та вчителя, яких понад пів року тому викрали бойовики, що напали на школу. Про це з посиланням на владу штату Кеббі повідомляє Сіньхуа.

Речник губернатора штату Яхая Саркі заявив, що після звільнення 30 учнів та їхній викладач із Федерального урядового коледжу в районі Бірнін-Яурі прибули до адміністративного центру Кеббі.

«Вони пройдуть медичне обстеження та отримають підтримку, коли повернутися до своїх родин», – розповів Саркі.

Подробиці визволення заручників не повідомляються.

Група озброєних бойовиків напала на середню школу 17 червня 2021 року, вбивши щонайменше одного поліцейського. Вони викрали «невстановлену кількість учнів та кількох учителів».

За повідомленнями місцевих ЗМІ, раніше групами виходили на волю десятки школярів.

Нагадаємо, на північному сході Нігерії в штаті Борно озброєне угрупування ісламістів взяло в заручники сотні мирних жителів.

Раніше стало відомо, що бойовики звільнили викрадених у Нігерії школярок.

Як повідомлялося, 26 лютого озброєні бойовики викрали 317 учениць середньої школи в місті Джангебе.



