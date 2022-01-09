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    У Дніпропетровській області двоє дітей отримали опіки під час вибуху петарди

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    Одного з дітей госпіталізували до дитячої лікарні - У Дніпропетровській області двоє дітей отримали опіки під час вибуху петарди
    Одного з дітей госпіталізували до дитячої лікарні
    фото з відкритих джерел

    Дев'ятирічні хлопці знайшли піротехніку на вулиці

    У Покрові на Дніпропетровщині 9-річні хлопчики знайшли петарду. Не довго думаючи, вони підпалили її, внаслідок чого дістали опіки. Про це пише «Інформатор».

    Як стало відомо, подія сталася вдень 8 січня. Два дев'ятирічні хлопчики підпалили небезпечний предмет, який різко спалахнув. В одного з них пошкоджено руки та обличчя. Із опіками 2-3 ступеня його госпіталізували до дитячої обласної лікарні у Дніпрі.

    Інша дитина отримала опіки другого ступеня. Наразі хлопчик перебуває вдома.

    В обставинах події розбираються правоохоронці.

    Нагадаємо, учора в Черкаській області 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк, підпалив його та обпік обличчя та руки. Зараз йому надають допомогу медики.

    У поліції закликають: піротехнічні вироби не іграшки, вони можуть спричинити серйозні опіки чи травми рук, обличчя, очей.

    При використанні таких засобів обов’язково дотримуватись правил особистої безпеки.

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    Теги: діти Дніпропетровщина
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    У Дніпропетровській області двоє дітей отримали опіки під час вибуху петарди