Таліби заарештували відомого професора за відкриту критику влади

Бойовики намагаються контролювати усі сфери життя громадян Афганістану, висловлювання професора теж відстежувалися

Висловлювання професора здобули велику популярність у соцмережах

Таліби заарештували популярного університетського професора. Він відверто критикував владу Афганістану. Про це повідомляє агенство АР.

Представник угруповання Забіулла Муджахід заявив, що був заарештований професор Файзуалла Джалал. Він відверто критикував владу, що змінилася в Афганістані, в тому числі нових правителів у Кабулі.

Таліби звинуватили професора в «безглуздих висловлюваннях у соціальних мережах, які провокували людей проти уряду та грали з людською гідністю».

У столиці Кабулі невелика група жінок протестувала проти затримання Джалала. Вони скандували: «Говорити – не злочин, професор Джалал – не злочинець, ми хочемо звільнення професора Джалала, голос професора Джалала – голос народу».

До слова, на днях таліби ліквідували виборчу комісію.

Нагадаємо, таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу,

Раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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