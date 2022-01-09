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    В Алмати під час стрілянини загинуло двоє дітей

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    У Казахстані ширяться повідомлення про загибель мирних жителів, зокрема, дітей - В Алмати під час стрілянини загинуло двоє дітей
    У Казахстані ширяться повідомлення про загибель мирних жителів, зокрема, дітей
    фото: Reuters

    Дитячий омбудсман Казахстану підтвердила смерть двох дітей внаслідок стрілянини в Алмати

    У Казахстані ширяться повідомлення про загибель мирних мешканців, зокрема, дітей. Як повідомляє «Радио Азаттык», поки що не всі з них мають офіційне підтвердження.

    ЗМІ повідомили про те, що під час заворушень в Алмати застрелили 11-річну дитину. Інформаційні агенції КазТАГ та «Интерфакс» повідомили про це з посиланням на уповноважену з прав дитини Аружан Саїн. За її словами, дитину застрелили 5 січня під час прогулянки з батьками вулицею.

    Саїн заявила також, що у лікарні в Алмати з тяжкими пораненнями перебуває 15-річний підліток. Був поранений і госпіталізований і його батько. Обидва, за словами Саїн, їхали вулицею, коли їхній автомобіль розстріляли.

    8 січня газета Jerusalem Post із посиланням на МЗС Ізраїлю повідомила, що під час заворушень в Алмати загинув 22-річний громадянин Ізраїлю Леван Когіашвілі. Ізраїльський уряд нині організує доставку тіла на батьківщину.

    Сайт Orda.kz у своєму Telegram-каналі опублікував історії, зібрані журналістами у моргу Алмати. Люди, які були там, розповідали про загибель від куль своїх близьких, у тому числі чотирирічної дівчинки.

    Дані про загиблих та поранених міністерство внутрішніх справ востаннє оновлювало 7 січня. Тоді повідомлялося про загибель 18 силовиків та 26 цивільних (стосовно цих людей застосовувався термін «ліквідація»). 748 людей поранено.

    У країні з 6 січня проводиться «антитерористична операція» за участю російських і білоруських «миротворців».

    За інформацією МВС Казахстану, число затриманих під час протестів перевищило п'ять тисяч, а саме – 5135 людей.

    Нагадаємо, вчора в Алмати очевидці повідомляли про бої.

    10 січня влада Казахстану оголосила загальнонаціональну жалобу.

    Напередодні Боррель заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану.

    Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

    Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

    Теги: Росія діти Казахстан агресія смерть протест миротворці Касим-Жомарт Токаєв стрілянина
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    В Алмати під час стрілянини загинуло двоє дітей