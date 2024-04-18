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Україна може отримати шість додаткових систем Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна може отримати шість додаткових систем Patriot
Системи Patriot допоможуть Україні захиститися від численних російських атак
фото з відкритих джерел

Німеччина сподівається знайти ще шість Patriot у контексті НАТО

Україна може отримати від НАТО ще шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, йдеться на сайті Європейської комісії.

Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

«Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, – це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення», – сказав Шольц.

За словами Шольца, Альянс дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані Україні, аби краще захистити себе від численних російських атак.

«І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них – наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку», – наголосив він.

Як зазначив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, Україна має отримати системи ППО, які «стоять про всяк випадок».

Нагадаємо, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

До слова, у найближчі декілька тижнів Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс Iris-T Slm.

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Теги: системи ППО Patriot війна Олаф Шольц Німеччина

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