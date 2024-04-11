Ексканцлер Німеччини програв суд ЗМІ через висловлювання Навального

Навальний назвав ексканцлера ФРН Шредера (на фото) «хлопчиком на побігеньках у Путіна»

Шредер хотів, щоб Bild юридично заборонили публікувати критичні висловлювання Навального на свою адресу

Колишній канцлер Німеччини від Соціал-демократичної партії Герхард Шредер не зміг через суд домогтись, аби видання Bild припинило поширювати висловлювання нині вже покійного російського політика Олексія Навального про нього. Про це повідомляє Bild з посиланням на рішення земельного суду Гамбурга.

Шредер хотів, щоб Bild юридично заборонили публікувати критичні висловлювання на свою адресу з боку Навального з інтерв'ю, яке той дав восени 2020 року.

Росіянин тоді звинуватив ексканцлера Німеччини в тому, що він є «хлопчиком на побігеньках у Путіна», який «захищає вбивць» і «отримує таємні платежі». Шредер заявив, що не отримував жодних таємних платежів від Путіна, і подав на Bild до суду через заяву Навального.

Позов Шредера провалився, і 8 березня 2024 року земельний суд Гамбурга відхилив його. Оскільки ексканцлер не подав апеляцію, рішення не підлягає оскарженню, а сам Шредер має відшкодувати судові витрати.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального.