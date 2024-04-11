Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексканцлер Німеччини програв суд ЗМІ через висловлювання Навального

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексканцлер Німеччини програв суд ЗМІ через висловлювання Навального
Навальний назвав ексканцлера ФРН Шредера (на фото) «хлопчиком на побігеньках у Путіна»
фото з відкритих джерел

Шредер хотів, щоб Bild юридично заборонили публікувати критичні висловлювання Навального на свою адресу

Колишній канцлер Німеччини від Соціал-демократичної партії Герхард Шредер не зміг через суд домогтись, аби видання Bild припинило поширювати висловлювання нині вже покійного російського політика Олексія Навального про нього. Про це повідомляє Bild з посиланням на рішення земельного суду Гамбурга.

Шредер хотів, щоб Bild юридично заборонили публікувати критичні висловлювання на свою адресу з боку Навального з інтерв'ю, яке той дав восени 2020 року.

Росіянин тоді звинуватив ексканцлера Німеччини в тому, що він є «хлопчиком на побігеньках у Путіна», який «захищає вбивць» і «отримує таємні платежі». Шредер заявив, що не отримував жодних таємних платежів від Путіна, і подав на Bild до суду через заяву Навального.

Позов Шредера провалився, і 8 березня 2024 року земельний суд Гамбурга відхилив його. Оскільки ексканцлер не подав апеляцію, рішення не підлягає оскарженню, а сам Шредер має відшкодувати судові витрати.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального.

Читайте також:

Теги: суд Німеччина Олексій Навальний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розгляд питань, пов’язаних з обороною ЄС і виходом на новий рівень підтримки Євросоюзом України у боротьбі з Росією, є безумовно позитивним як для України, так і для самого Євросоюзу
Євросоюз збільшує витрати на оборону. Чому це важливо для України
30 березня, 09:03
В арсеналі збройних сил Німеччини налічується близько 600 Taurus виробництва
Німеччина вирішила привести до ладу всі ракети Taurus
13 березня, 09:55
Справжні причини відмови у постачанні ракет Taurus зовсім не ті, які озвучує Шольц
Бундестаг пояснив, чому Шольц відмовляється передавати ракети Taurus Україні
14 березня, 07:40
Суд задовольнив клопотання Попова про закриття справи через закінчення строків давності
Справи Майдану. Суд ухвалив рішення щодо ексголови КМДА
21 березня, 21:31
Міська влада ініціюватиме розірвання договору оренди з підприємством, яке пов'язують з Медведчуком
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком
22 березня, 19:00
Очільники оборонних відомств Німеччини та Польщі – Борис Пісторіус та Владислав Косіняк-Камиш
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
18 березня, 22:16
Працевлаштування українців залишається проблемою у Німеччині
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
3 квiтня, 07:00
Річарда Берроуза звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми в період з 1969 до 1981 роки
У Великій Британії поліція затримала чоловіка, який переховувався від правосуддя 27 років
3 квiтня, 07:00
Швейцарське видання проаналізувало усі чотири можливих гіпотетичних сценарії розгортання французьких військ в Україні
Швейцарське видання назвало чотири варіанти розміщення французьких військ в Україні
7 квiтня, 20:50

Політика

Євросоюз створює сили швидкого реагування
Євросоюз створює сили швидкого реагування
Ексканцлер Німеччини програв суд ЗМІ через висловлювання Навального
Ексканцлер Німеччини програв суд ЗМІ через висловлювання Навального
Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди – розвідка
Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди – розвідка
Словаччина запропонувала Україні «велику допомогу» у сфері розмінування
Словаччина запропонувала Україні «велику допомогу» у сфері розмінування
Вступ України до ЄС. Прем’єр Фіцо зробив несподівану заяву
Вступ України до ЄС. Прем’єр Фіцо зробив несподівану заяву
Знищення Трипільскої ТЕС: що відбувається зараз у місті-супутнику
Знищення Трипільскої ТЕС: що відбувається зараз у місті-супутнику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
У Києві пролунали вибухи
32K
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
15K
Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців
14K
Мобілізаційний законопроєкт: список основних положень
6983
Росія звинуватила Казахстан у повені: Астана відповіла
6919
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Новини

В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Сьогодні, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Сьогодні, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:53
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Сьогодні, 06:00
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua